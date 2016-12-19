новости
новости
Регистрация
Шить нивсхий кисет научат сахалинцев

Шить нивсхий кисет научат сахалинцев

На мастер-классы приглашает областной художественный музей

В Сахалинском областном художественном музее начались занятия в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие» нивхской мастерицы Ольги Садиновой .

Как рассказывают в музее, первыми посетителями стали воспитанники Троицкого детского дома. Детей обучили основам нивхской вышивки на примере декорирования салфетки, кисета, пошиву традиционных нивхских костюмов.

Во время новогодних каникул у желающих есть возможность научиться вышивать основные швы, используемые нивхскими мастерицами. В Сахалинском областном художественном музее 4 января и 5 января в 14.00 пройдут мастер-классы по изготовлению салфетки и кисета. Участникам мастер-класса на память остаются выполненные своими руками изделия.

Мастер-классы проводятся в рамках грантового проекта Фонда социального развития Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

Телефон для справок: 723-643

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:46 +2
Другие статьи по темам
Событие
мастер-класс
Люди
КМНС
Место
Сахалинский областной художественный музей
Популярное на ASTV
Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео
Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Судебный пристав спас выпрыгнувшую из окна женщину в Александровске-Сахалинском
Судебный пристав спас выпрыгнувшую из окна женщину в Александровске-Сахалинском

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 13:42
Пойду, обязательно, а то с такими ценами на сигареты пора табак в теплице высаживать.
Ответить
+2
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 14:11
НивХСкий наверное правильней
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Артисты Чехов-центра поздравили детей из «Преодоления»
Артисты Чехов-центра поздравили детей из «Преодоления»
График работы лечебных учреждений Южно-Сахалинска в дни новогодних каникул обнародовал минздрав
График работы лечебных учреждений Южно-Сахалинска в дни новогодних каникул обнародовал минздрав
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru