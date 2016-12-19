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Артисты Чехов-центра поздравили детей из «Преодоления»

Артисты Чехов-центра поздравили детей из «Преодоления»

Для 25 воспитанников центра и их родителей показали сказку «Невероятные приключения в волшебном лесу»

В преддверии новогодних праздников артисты Чехов-центра отправились в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». Для 25 воспитанников центра и их родителей была показана добрая сказка «Невероятные приключения в волшебном лесу» (режиссер Наталья Шаркова), сообщает пресс-служба театра.

Главные герои представления – озорная девочка Варя и хранитель волшебных часов Мариус – с помощью ребят смогли победить королеву скуки и лени Ядвигу и вернуть праздник в каждый дом. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детишек с наступающими праздниками, зажгли елку и подарили каждому шоколадную медаль с надписью «Лучшему ребенку Сахалина».

Поздравлять воспитанников центра «Преодоление» стало для театра доброй новогодней традицией. «Мы всегда приглашаем детей и их родителей на представление в театр, а в этом году впервые для самых маленьких решили организовать выездной показ интерактивного спектакля, - отметила директор театра Елена Худайбердива. - В эту новогоднюю кампанию пройдет еще несколько благотворительных представлений, в том числе артисты вместе с представителями партии «Едина Россия» отправятся в областную детскую больницу, чтобы подарить сказку ребятам, оказавшимся в новогодние каникулы в этом медицинском учреждении».

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Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 1
Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 2
Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 3
Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 4
Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 5
Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 6
Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 7
Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 8
Артисты Чехов-центра дали благотворительный спектакль, Фото: 9
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Они показали сказку "Приключения в волшебном лесу"
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:55 +2
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