Артисты Чехов-центра поздравили детей из «Преодоления»

В преддверии новогодних праздников артисты Чехов-центра отправились в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». Для 25 воспитанников центра и их родителей была показана добрая сказка «Невероятные приключения в волшебном лесу» (режиссер Наталья Шаркова), сообщает пресс-служба театра.

Главные герои представления – озорная девочка Варя и хранитель волшебных часов Мариус – с помощью ребят смогли победить королеву скуки и лени Ядвигу и вернуть праздник в каждый дом. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детишек с наступающими праздниками, зажгли елку и подарили каждому шоколадную медаль с надписью «Лучшему ребенку Сахалина».

Поздравлять воспитанников центра «Преодоление» стало для театра доброй новогодней традицией. «Мы всегда приглашаем детей и их родителей на представление в театр, а в этом году впервые для самых маленьких решили организовать выездной показ интерактивного спектакля, - отметила директор театра Елена Худайбердива. - В эту новогоднюю кампанию пройдет еще несколько благотворительных представлений, в том числе артисты вместе с представителями партии «Едина Россия» отправятся в областную детскую больницу, чтобы подарить сказку ребятам, оказавшимся в новогодние каникулы в этом медицинском учреждении».