График работы лечебных учреждений Южно-Сахалинска в дни новогодних каникул обнародовал минздрав
На период с 31 декабря до 8 января будет действовать специальный режим
На период выходных и нерабочих праздничных дней с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года будет действовать следующий график работы лечебных учреждений:
31.12.2016 - 08.1.2017
Круглосуточно: все стационарные отделения государственных учреждений здравоохранения; станции скорой медицинской помощи г.Южно-Сахалинска и центральных районных больниц; травматологический пункт городской поликлиники №7 г.Южно-Сахалинска; травматологический пункт областной детской больницы.
с 8.00 до 20.00 - Областная стоматологическая поликлиника - оказание неотложной стоматологической помощи (дежурные специалисты – хирург, зубной врач)
- в режиме работы учреждения – стоматологические отделения (кабинеты) центральных районных больниц (дежурные врачи)
31.12.16
По графику субботы: все отделения амбулаторно-поликлинических учреждений, а также поликлинические отделения диспансеров, больниц, центров.
Дополнительно:
С 02.01 по 06.01 и 08.01 – прием дежурных специалистов поликлинических отделений диспансеров, больниц, центров, а также амбулаторно-поликлинических учреждений - с 09.00 до 15.00:
02.01 -Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска
-Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
03.01
- Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
- Женская консультация Городского родильного дома города Южно-Сахалинска
04.01
- Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
05.01
- Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска»
- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
06.01
- Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
- Женская консультация Городского родильного дома города Южно-Сахалинска
08.01
- Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница