График работы лечебных учреждений Южно-Сахалинска в дни новогодних каникул обнародовал минздрав

На период с 31 декабря до 8 января будет действовать специальный режим

На период выходных и нерабочих праздничных дней с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года будет действовать следующий график работы лечебных учреждений:

31.12.2016 - 08.1.2017

Круглосуточно: все стационарные отделения государственных учреждений здравоохранения; станции скорой медицинской помощи г.Южно-Сахалинска и центральных районных больниц; травматологический пункт городской поликлиники №7 г.Южно-Сахалинска; травматологический пункт областной детской больницы.

с 8.00 до 20.00 - Областная стоматологическая поликлиника - оказание неотложной стоматологической помощи (дежурные специалисты – хирург, зубной врач)

- в режиме работы учреждения – стоматологические отделения (кабинеты) центральных районных больниц (дежурные врачи)

31.12.16

По графику субботы: все отделения амбулаторно-поликлинических учреждений, а также поликлинические отделения диспансеров, больниц, центров.

Дополнительно:

С 02.01 по 06.01 и 08.01 – прием дежурных специалистов поликлинических отделений диспансеров, больниц, центров, а также амбулаторно-поликлинических учреждений - с 09.00 до 15.00:

02.01 -Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

-Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

03.01

- Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

- Женская консультация Городского родильного дома города Южно-Сахалинска

04.01

- Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

05.01

- Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска»

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

06.01

- Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

- Женская консультация Городского родильного дома города Южно-Сахалинска

08.01

- Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница