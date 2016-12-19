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График работы лечебных учреждений Южно-Сахалинска в дни новогодних каникул обнародовал минздрав

График работы лечебных учреждений Южно-Сахалинска в дни новогодних каникул обнародовал минздрав

На период с 31 декабря до 8 января будет действовать специальный режим

На период выходных и нерабочих праздничных дней с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года будет действовать следующий график работы лечебных учреждений:

31.12.2016  - 08.1.2017

Круглосуточно: все стационарные отделения государственных учреждений здравоохранения; станции скорой медицинской помощи г.Южно-Сахалинска и центральных районных больниц; травматологический пункт городской поликлиники №7 г.Южно-Сахалинска; травматологический пункт областной детской больницы.

с 8.00 до 20.00 -  Областная стоматологическая поликлиника  - оказание неотложной стоматологической помощи (дежурные специалисты – хирург, зубной врач)

- в режиме работы учреждения – стоматологические отделения (кабинеты) центральных районных больниц (дежурные врачи)

31.12.16

По графику субботы: все отделения амбулаторно-поликлинических учреждений, а также поликлинические  отделения диспансеров, больниц, центров.

Дополнительно:                                                                                             

С 02.01 по 06.01 и 08.01 – прием дежурных специалистов поликлинических  отделений диспансеров, больниц, центров, а также амбулаторно-поликлинических учреждений -  с 09.00  до 15.00:

02.01                                                                                                                            -Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

-Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

 

03.01

- Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

- Женская консультация Городского родильного дома города Южно-Сахалинска

04.01

- Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

05.01

- Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска»

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

06.01

- Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница

- Женская консультация Городского родильного дома города Южно-Сахалинска

08.01

- Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска

- Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска

- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника

- Синегорская участковая больница 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:21 +3
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