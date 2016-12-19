Восьмую Дальневосточную зону в системе детско-юношеского хоккея возможно, создадут на Сахалине

Она должна объединить Хабаровский, Приморские края и островную область, а также Камчатку и Якутию

На Сахалине задумались о создании восьмой Дальневосточная зона. Она должна объединить Хабаровский, Приморские края и Сахалинскую область, а также Камчатку и Якутию. Нужно отметить, что данная идея уже поддержана Владиславом Третьяком. Интерес хоккейного функционера вызвала, в том числе, возможность вовлечения в турниры Дальневосточной зоны азиатских команд.Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области

Планируется, что в Дальневосточной зоне будут играть победители Кубка Губернатора, который стартует уже в следующем году. Пилотный проект станет первой серьезной попыткой выстроить систему подготовки игроков от спортивной школы до профессиональной команды. Причем соревнования пройдут по всем трем игровым видам спорта - хоккей, баскетбол, волейбол.

"Губернатор четко обозначил перед нами задачу - в профессиональных командах должно играть как можно больше местных ребят, - рассказал директор профессионального спортивного клуба "Сахалин" Алексей Ан. - Мы отдаем себе отчет, что завтра эти хоккеисты в нашей команде не появятся. Чтобы вырастить игрока уровня "Сахалина" нужен не один год. Но чем раньше мы заложим правильный фундамент в системе подготовки, тем быстрее у нас появятся высококлассные воспитанники. Внимание будет уделяться многим нюансам, начиная от привлечения высококвалифицированных тренеров и заканчивая увеличением количества детских турниров".

Первыми воспитанниками сахалинских спортивных школ, которым удалось добиться значимого результата в хоккее, стали два игрока "Сахалинских Акул" Владислав Зарипов и Алексей Сампоев. В прошлом году они выиграли первенство Москвы и первыми в нашей области получили звание кандидатов в мастера спорта по хоккею с шайбой.