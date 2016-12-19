новости
новости
Регистрация
Восьмую Дальневосточную зону в системе детско-юношеского хоккея возможно, создадут на Сахалине

Восьмую Дальневосточную зону в системе детско-юношеского хоккея возможно, создадут на Сахалине

Она должна объединить Хабаровский, Приморские края и островную область, а также Камчатку и Якутию

На Сахалине задумались о создании восьмой Дальневосточная зона. Она должна объединить Хабаровский, Приморские края и Сахалинскую область, а также Камчатку и Якутию. Нужно отметить, что данная идея уже поддержана Владиславом Третьяком.  Интерес хоккейного функционера вызвала, в том числе, возможность вовлечения в турниры Дальневосточной зоны азиатских команд.Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области
 
Планируется, что в Дальневосточной зоне будут играть победители Кубка Губернатора, который стартует уже в следующем году. Пилотный проект станет первой серьезной попыткой выстроить систему подготовки игроков от спортивной школы до профессиональной команды. Причем соревнования пройдут по всем трем игровым видам спорта - хоккей, баскетбол, волейбол.
 
 "Губернатор четко обозначил перед нами задачу - в профессиональных командах должно играть как можно больше местных ребят, - рассказал директор профессионального спортивного клуба "Сахалин" Алексей Ан. - Мы отдаем себе отчет, что завтра эти хоккеисты в нашей команде не появятся. Чтобы вырастить игрока уровня "Сахалина" нужен не один год. Но чем раньше мы заложим правильный фундамент в системе подготовки, тем быстрее у нас появятся высококлассные воспитанники. Внимание будет уделяться многим нюансам, начиная от привлечения высококвалифицированных тренеров и заканчивая увеличением количества детских турниров".
 
Первыми воспитанниками сахалинских спортивных школ, которым удалось добиться значимого результата в хоккее, стали два игрока "Сахалинских Акул" Владислав Зарипов и Алексей Сампоев. В прошлом году они выиграли первенство Москвы и первыми в нашей области получили звание кандидатов в мастера спорта по хоккею с шайбой.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:58 +2
Другие статьи по темам
Прочее
хоккей
Популярное на ASTV
Мать и дочь погибли в пожаре на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мать и дочь погибли в пожаре на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео
Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео
Мандариновые страшилки распространяют по соцсетям на Сахалине
Мандариновые страшилки распространяют по соцсетям на Сахалине
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 11:47
"Губернатор четко обозначил перед нами задачу - в профессиональных командах должно играть как можно больше местных ребят, - рассказал директор профессионального спортивного клуба "Сахалин" Алексей Ан.

так должны так должны, что из детей сразу в взрослую команду ..
объясните кто нибудь товарисчу Ану , что без молодежного хоккея подготовить парня к взрослой команде это мягко говоря нереально ..даже если у вас будет замечательная школа, парням надо будет где то играть в молодежке , а по скольку на сахалине команды нет они уедут , уедут и не вернуться .. не вернутся потому, что когда у талантливого парня будет выбор играть в КХЛ или в азиатской лиге , боюсь что он выберет первое .. и никакими рассказами о патриотизме вы его не удержите на острове ..
да и уровень этой лиги ( азиатка ) - первенство водокачки
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новогоднюю елку зажгли в Корсакове
Новогоднюю елку зажгли в Корсакове
Музеи и театры в 2016 году на Сахалине стали посещать чаще
Музеи и театры в 2016 году на Сахалине стали посещать чаще
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru