Сахалинская делегация выступит в составе детского хора России

Детский хор России – уникальный коллектив, состоящий из тысячи самых талантливых юных исполнителей, представляющих все субъекты Российской Федерации. Создан по инициативе Всероссийского хорового общества при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации как постоянно действующий коллектив, принимающий участие в крупных государственных и международных мероприятиях. Сахалинские ребята выступают во всероссийском хоре с 2014 года.

27 декабря 2016 года детский хор России выступит с концертом в Государственном Кремлевском дворце на заседании Государственного совета Российской Федерации.

В составе сахалинской делегации 11 человек: художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный педагог Сахалинской области, лауреат Сахалинского фонда культуры Валентина Тутурова и 10 девочек в возрасте от 10 до 15 лет. Несмотря на юный возраст участников, нельзя не отметить профессионализм и отличную подготовку артистов. Все ребята собраны, серьезны и с любовью и рвением относятся к своему занятию.

В Южно-Сахалинск коллектив вернется 28 декабря.

Источник: Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства