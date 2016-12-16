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Сахалинская делегация выступит в составе детского хора России

Сахалинская делегация выступит в составе детского хора России

В Москву отправились воспитанники детских музыкальных школ

Детский хор России – уникальный коллектив, состоящий из тысячи самых талантливых юных исполнителей, представляющих все субъекты Российской Федерации. Создан по инициативе Всероссийского хорового общества при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации как постоянно действующий коллектив, принимающий участие в крупных государственных и международных мероприятиях. Сахалинские ребята выступают во всероссийском хоре с 2014 года.

27 декабря 2016 года детский хор России выступит с концертом в Государственном Кремлевском дворце на заседании Государственного совета Российской Федерации.

В составе сахалинской делегации 11 человек: художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный педагог Сахалинской области, лауреат Сахалинского фонда культуры Валентина Тутурова и 10 девочек в возрасте от 10 до 15 лет. Несмотря на юный возраст участников, нельзя не отметить профессионализм и отличную подготовку артистов. Все ребята собраны, серьезны и с любовью и рвением относятся к своему занятию.

В Южно-Сахалинск коллектив вернется 28 декабря.

Источник: Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства

 

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 14:14 +3
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Комментарии
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано 21 декабря, в 14:24 Отредактированно 21 декабря, в 14:25
Очень любим этого педагога, и просто хорошего человека. Ждем домой с хорошими впечатлениями.
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+1
zfuske
Написано вчера, в 07:05
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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