Двое жителей Охи совершили кражу в гостинице

Vluki.Ru

Один из них до этого похитил дамские сумки в ресторане

Полицией Охи завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего и 28-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении кражи по предварительному сговору.

Установлено, что в октябре мужчины находились в одной из местных гостиниц в компании 4 постояльцев заведения. В момент, когда за действиями подозреваемых никто не наблюдал, 30-летний сахалинец предложил своему приятелю похитить из номера какое-нибудь ценное имущество. Товарищи похитили три мобильных телефона, золотые изделия, ноутбук и деньги. Украденным распорядились по личному усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской областиТаким образом, своими умышленными действиями обвиняемые совершили преступление, предусмотренное пунктами «а» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

Помимо этого, правоохранителями установлено, что в июне 30-летний обвиняемый в одном из местных ресторанов похитил две дамские сумки, принадлежащие посетительницам заведения. Добычей злоумышленника стали два мобильных телефона, денежные средства и другое ценное имущество. Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.