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Двое жителей Охи совершили кражу в гостинице
Vluki.Ru

Двое жителей Охи совершили кражу в гостинице

Один из них до этого похитил дамские сумки в ресторане

Полицией Охи завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего и 28-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении кражи по предварительному сговору.

Установлено, что в октябре мужчины находились в одной из местных гостиниц в компании 4 постояльцев заведения. В момент, когда за действиями подозреваемых никто не наблюдал, 30-летний сахалинец предложил своему приятелю похитить из номера какое-нибудь ценное имущество. Товарищи похитили три мобильных телефона, золотые изделия, ноутбук и деньги. Украденным распорядились по личному усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской областиТаким образом, своими умышленными действиями обвиняемые совершили преступление, предусмотренное пунктами «а» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

Помимо этого, правоохранителями установлено, что в июне 30-летний обвиняемый в одном из местных ресторанов похитил две дамские сумки, принадлежащие посетительницам заведения. Добычей злоумышленника стали два мобильных телефона, денежные средства и другое ценное имущество. Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 14:06 +1
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Комментарии
Vladis
Написано 21 декабря, в 14:57
Снова Оха ....!!!!
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0
Nato4ka
Написано 21 декабря, в 15:28
Vladis, а вчера Южный был. А не давно и другие. Или Оха,Вам лично,мозолит глаз
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0
zfuske
Написано вчера, в 07:06
Nato4ka, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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0
Eskobar88
Написано 21 декабря, в 16:21 Отредактированно 21 декабря, в 16:21
Кража в гостинице, я уж было подумал, что полотенце украли.
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+3
lakostochka
Написано 21 декабря, в 18:17
Как достало это ворьё! Идите поработайте, а!
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0
Vladis
Написано 21 декабря, в 22:58
Да шо Вы так разволновались ? Не надо так нервничать и все будет у порядке
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0
spaiks
Написано вчера, в 00:29
Vladis, а вы, как я погляжу, и чтец и жнец... В общем в каждой бочке затычка... Что до людей докапываетесь? Практически под каждым комментарием ваша реплика. Аж противно. Каждый высказывает свое мение.
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0
Vladis
Написано вчера, в 07:22
spaiks, да не надо так нервничать и волноваться ! Сам ты затычка
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0
spaiks
Написано вчера, в 10:42
Vladis, А я вам не тыкал... Нервничаете вы. Будте скромнее и не кидайтесь на людей как псина дворовая.
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0
Actek
Написано вчера, в 06:27 Отредактированно вчера, в 06:27
Рази это кража - детские игрушки - ни квартиру в Майями не купить ни детей за бугор отеравить. У чиновников-мегапатриотов учиться надо воровать - они мелочь по карманам не тырят
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 09:44
Те замки которые стоят в гостинице Сфера. Это подарок любому воришке. Какой додумался это ставить.?
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0
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