Шахматный турнир «Волшебная ладья» завершился в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершился второй шахматный турнир «Волшебная ладья». Победители и призеры были определены в двух группах.

- В турнире «Б» играли 44 юных шахматиста, для подавляющего большинства из которых это были первые старты. Лучший результат среди мальчиков показал Лев Левковский, набравший 8 очков из 9 возможных. Второе место занял Артем Со. Бронза у Петра Максимова. У девочек наибольшее количество очков набрали Полина Пахомова и Ирина Гундина. По дополнительным показателям первое место заняла Полина, а Ирина – второе. Бронзу в результате упорной борьбы завоевала Мария Городецкая, - рассказал тренер Виталий И.

В турнир «А» («Турнир чемпионов») были заявлены победители первой «Волшебной ладьи», а также те, кто имеет опыт выступлений в состязаниях различного уровня. Победителем уверенно стал Влад Черняев. За оставшиеся призовые места развернулась упорная борьба, и только по результатам заключительного тура наступила ясность. Второе и третье место разделили Алиса Маринина и Семен Син. Дополнительные коэффициенты вывели на второе место Алису (к слову, она была единственной девочкой среди участников «Турнира чемпионов»).

На церемонии закрытия все шахматисты были награждены памятными призами. Также дополнительно были отмечены участники, показавшие лучшие результаты по возрастам и самые юные шахматисты (2010 года рождения). Кроме того, всем будет обсчитан национальный рейтинг, что поможет в будущем присваивать им разряды.

- В первой «Волшебной ладье» принимали участие только те шахматисты, которые занимались у меня и Виталия И. Сейчас мы пригласили ребят, которые занимаются и у других тренеров. Хочется верить, что этот турнир мы сможем проводить регулярно, и в будущем в нем будут принимать участие не только юные шахматисты из областного центра, но и других городов островного региона, - подвела итог баталий самая известная островная шахматистка Татьяна Маринина.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.