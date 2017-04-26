новости
новости
Регистрация
В одном из домов в Южно-Сахалинске найден мертвым молодой местный житель

В одном из домов в Южно-Сахалинске найден мертвым молодой местный житель

Он покончил жизнь самоубийством

Днем 29 апреля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Крылова областного центра обнаружено тело 25-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
самоубийство
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ
На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ
Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался
Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 17:11
Зачем?
Ответить
0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:12
Опять... Совсем мальчик
зачем? Жизнь и так недолга. Соболезнования родным и близким
Ответить
+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:12
Дааа...


Соболезнование родным и близким
Ответить
+1
Online
Gloom Online
Написано сегодня, в 19:00
перестали люди ценить жизнь как свою, так и чужую
Ответить
+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 19:06
я начинаю всё больше сомневаться в этих заключениях...слишком много за последний год....так просто не бывает..
Соболезнования родным....
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Молодой отец из Северо-Курильска стал фигурантом уголовного дела
Молодой отец из Северо-Курильска стал фигурантом уголовного дела
Сахалинец заказал доставку наркотиков через интернет
Сахалинец заказал доставку наркотиков через интернет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru