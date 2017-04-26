В одном из домов в Южно-Сахалинске найден мертвым молодой местный житель
Он покончил жизнь самоубийством
Днем 29 апреля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Крылова областного центра обнаружено тело 25-летнего местного жителя.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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