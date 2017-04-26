Сахалинец заказал доставку наркотиков через интернет

Сотрудникам Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области поступила информация о том, что 41-летний местный житель намеревается получить наркотики почтовым отправлением.

Сразу после получения посылки злоумышленник был задержан стражами порядка и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра в коробке были обнаружены и изъяты два медицинских шприца емкостью 59 миллилитров, наполненные вязким темным веществом со специфическим запахом.

Экспертиза подтвердила, что в изъятых шприцах находится гашишное масло общей массой 51,05 грамма, что является крупным размером.

Сам подозреваемый признался, что заказал наркотик через интернет для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.