новости
новости
Регистрация
Сахалинец заказал доставку наркотиков через интернет

Сахалинец заказал доставку наркотиков через интернет

Полицейские задержали мужчину на почте, сразу после получения посылки

Сотрудникам Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области поступила информация о том, что 41-летний местный житель намеревается получить наркотики почтовым отправлением.  

Сразу после получения посылки злоумышленник был задержан стражами порядка и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра в коробке были обнаружены и изъяты два медицинских шприца емкостью 59 миллилитров, наполненные вязким темным веществом со специфическим запахом.

Экспертиза подтвердила, что в изъятых шприцах находится гашишное масло общей массой 51,05 грамма, что является крупным размером.

Сам подозреваемый признался, что заказал наркотик через интернет для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:13 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
наркотикипочтанаркоманинтернет
Популярное на ASTV
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ
На Сахалине задержан мигрант, предложивший посетителю бара стать членом ИГИЛ
Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался
Семилетний Артем Аванесян, пострадавший в аварии у "Бубль Гума", скончался
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:40
Вот дурак то
Ответить
+3
Bokassa
Написано сегодня, в 16:43
прогресс, скоро можно будет скачивать из интернета
Ответить
+6
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 16:52
А С-400 можно заказать?
Ответить
+3
Guban
Написано сегодня, в 17:42
Mauzer, конечно же можно просто тоже примут на почте при получении
Ответить
+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:08
Mauzer, А что это такое С-400?
Ответить
+2
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 18:52
Ответить
+2
Еще 3 комментария
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В одном из домов в Южно-Сахалинске найден мертвым молодой местный житель
В одном из домов в Южно-Сахалинске найден мертвым молодой местный житель
Житель Ноглик пытался угнать автомобиль, чтобы переехать в другой район
Житель Ноглик пытался угнать автомобиль, чтобы переехать в другой район
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru