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Молодой отец из Северо-Курильска стал фигурантом уголовного дела

Молодой отец из Северо-Курильска стал фигурантом уголовного дела

15-летняя девушка в марте родила от него ребенка

Курильским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Северо-Курильска. Он подозревается в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с мая по июнь 2016 года подозреваемый вступал по обоюдному согласию в половые сношения с 15-летней знакомой, которая в марте 2017 года родила от него ребёнка.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:28 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:43
очередной пиар СОСУСКРФ
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+1
Reader
Написано сегодня, в 16:50
опять ребенок через тюрьму на свет появился. УК природу не отрегулирует
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+1
senchick
Написано сегодня, в 17:02
- Мама, мама.... а где папа?
- Папа в тюрьме..
- А почему?
- А потому, что ты у меня, малыш, родился...
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+2
USR212
Написано сегодня, в 18:11 Отредактированно сегодня, в 18:13
Ну если все будет хорошо.... Деяние вообще может не касаться уголовного закона, то есть они гуляли, любили друг друга, а тут бац в роддоме кто-то особо озабоченный, решил что это уголовники.... Статья 41 УК РФ, хотели детей, возможность была, все были не против...
Если это все так, то и все, все довольны, все хорошо. Ведь они уже могут скупать памперсы, обустраиваться, ощущать себя в роли очень молодых папашки и мамашки, нежели их будет грузить УВД.
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