Молодой отец из Северо-Курильска стал фигурантом уголовного дела
15-летняя девушка в марте родила от него ребенка
Курильским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Северо-Курильска. Он подозревается в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с мая по июнь 2016 года подозреваемый вступал по обоюдному согласию в половые сношения с 15-летней знакомой, которая в марте 2017 года родила от него ребёнка.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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