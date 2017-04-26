Молодой отец из Северо-Курильска стал фигурантом уголовного дела

15-летняя девушка в марте родила от него ребенка

Курильским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Северо-Курильска. Он подозревается в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с мая по июнь 2016 года подозреваемый вступал по обоюдному согласию в половые сношения с 15-летней знакомой, которая в марте 2017 года родила от него ребёнка.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.