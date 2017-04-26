Трех медведей отстрелили в Холмском районе

Сразу трех медведей отстрелили в селе Костромском Холмского района 30 апреля.

По словам старшего государственного инспектора Холмского лесничества Юрия Башкайкина, это стало вынужденной мерой. Семейство из трех медведей в возрасте от трех до пяти лет разгуливало по улице Слепиковского в селе Костромском, заходило на территорию психиатрической больницы, косолапые могли напасть на людей.

Днем 1 мая в селе Правда в районе бывшего зверосовхоза сельчане заметили еще одного медведя. По словам очевидцев, его рост более двух метров, вес - около 400 кг. Сейчас холмские охотоведы ведут его поиск. Если вы увидите медведя в Холмском районе, сообщите об этом в лесничество по телефону 8 (42433) 98-320.