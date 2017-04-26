Детей в сахалинских школах будут кормить фишбургерами

Представители четырех школ Южно-Сахалинска – №6, №7, а также кадетской школы и Восточной гимназии - накануне попробовали блюда из диетического минтая. Школьников, их родителей и педагогов пригласили в столовую гимназии №3, где на прошлых выходных проходила первая подобная дегустация, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Ее результаты огласили в начале мероприятия. Оказалось, что больше всего гимназистам понравились фишбургеры – предпочтение этому блюду отдали 89 процентов всех опрошенных. Высокие оценки также заработали рыба в омлете и в томатном соусе.

С учетом полученных от школьников пожеланий, к очередной дегустации была несколько видоизменена рецептура, отметил шеф-повар Иван Быковский. В рыбное меню вошли 6 блюд: котлеты, фишбургер, рыбный пирог, а также три вида рыбы, приготовленной различными способами - аппетитная, тушенная в томате с овощами и в омлете. Оценивало их кулинарное жюри по четырем параметрам: внешний вид, запах, консистенция и вкус. При этом ставились отметки по пятибалльной системе.

Один из самых юных участников дегустации - первоклассник из седьмой начальной школы города Кирилл Артемьев с утра ограничился лишь чашкой чая. Говорит, настраивал рецепторы на нужный лад, чтобы впоследствии дать объективную оценку качеству блюд.

- Я бы поставил твердую «четверку», потому что рыба холодная, а так очень вкусно, - отметил школьник, отведав первое кушанье.

- Пирог бы оценила на «четверку», но надо его еще распробовать, - сообщила свое экспертное мнение ученица 11 класса из Восточной гимназии Алена Ли.

- Внешний вид, запах, вкус, все пока на высоте. Ну, нет претензий, объективно, даже не знаю к чему придраться, - сказал учитель ОБЖ и физкультуры из шестой школы Сергей Олейник, который также принял участие в дегустации.

По мнению представителей областного министерства образования сегодня в рационе сахалинских учащихся отмечается недостаток рыбы. Блюда из нее, в частности, из минтая предлагается шире использовать в меню школьных столовых.

Предложения по новой модели питания учащихся Сахалинской области профильное ведомство планирует собрать до 1 июня. При этом будут учтены не только предпочтения школьников, их родителей и педагогов, но и заключения регионального министерства здравоохранения, а также сахалинского управления Роспотребнадзора. В дальнейшем предпринимателям, которые занимаются обеспечением школьного питания, предложат включить выбранные блюда в постоянный ассортимент.

- Сегодня мы ввели практику обсуждения школьного меню непосредственно с самими учащимися – теми, для кого готовится пища. Задача – обеспечить их полноценным, здоровым и при этом вкусным питанием. Чтобы блюда нравились детям и были ими востребованы, - отметил губернатор. – Речь идет о пополнении школьного рациона блюдами не только из красной и белой рыбы, но и сельхозпродукции, объемы которой на Сахалине будут в предстоящие годы увеличиваться. Поэтому и в дальнейшем будем проводить такие дегустационные советы с учащимися. Это крайне важно, потому что за сбалансированным, улучшенным питанием в школьных столовых стоит здоровье ребят.