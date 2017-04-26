Какие нововведения ждут россиян в мае 2017 года

myemail.constantcontact.com

В последний месяц весны россиян ждет изменение госпошлин, производители в нашей стране начнут тщательнее подходить к изготовлению упаковки продуктов. Что еще изменится для россиян в мае, выясняли «Известия».

Безопасность продуктов

Упаковка продуктов, в том числе детского питания, станет качественнее и будет содержать информацию о материале, из которого она сделана. Изменения вступят в силу с 21 мая. Теперь при изготовлении упаковки будут контролироваться запах, привкус, осадок, окрашивание и другие показатели. К тому же начиная с 21 мая обертки продуктов начнут проверять не только на прочность и безопасность, но еще и на герметичность.

Госпошлины

С 4 мая за подачу апелляционной или кассационной жалобы надо будет заплатить половину госпошлины. Сейчас при подаче искового заявления неимущественного характера граждане отдают 300 рублей, а организации — 6 тыс. рублей. Однако это правило не применяется к надзорным жалобам: за их внесение платить придется всю сумму.

Стоит также отметить, что с 1 января 2017 года госпошлину можно было оплачивать со скидкой в 30%. Для этого необходимо подать заявление через портал или мобильное приложение «Госуслуги», затем выбрать безналичный способ оплаты с помощью банковской карты или электронного кошелька.

Часть лекарств может подешеветь

С 1 мая ряд медикаментов не будет облагаться акцизами, поэтому велика вероятность, что их стоимость уменьшится. В этот список войдут лекарства, которые прошли регистрацию и были внесены в Государственный реестр лекарственных средств. Это правило касается также тех препаратов, которые включены в реестр Евразийского экономического союза, были изготовлены аптеками по рецептам и разлиты в емкости.

Подоходный налог

На сайте Федеральной налоговой службы сообщается, что 2 мая 2017 года истекает срок подачи подоходного налога за 2016 год. Декларацию должны предоставить физлица, которые получали доходы от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, ценных бумаг и долей в уставном капитале. Это касается также владельцев, сдающих в аренду квартиры, комнаты или другое помещение, предпринимателей и людей, выигравших в лотерее. Предоставлять необходимые документы нужно в налоговый орган по месту жительства. В случае нарушения сроков гражданам грозит штраф в размере не менее 1 тыс. рублей.

Перевод денег за рубеж

С мая переводить деньги за границу станет сложнее. Если иностранное государство введет запрет в отношении российских платежных систем, с мая пересылать деньги за рубеж можно будет только через операторов, подконтрольных российскому юрлицу.