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Житель Ноглик пытался угнать автомобиль, чтобы переехать в другой район
newstula.ru

Житель Ноглик пытался угнать автомобиль, чтобы переехать в другой район

После задержания выяснилось, что мужчина также украл пару велосипедов

Ногликские полицейские задержали гражданина 1990 года рождения, подозреваемого в совершении угона автомобиля. Известно, что ранее молодой мужчина решил уехать из поселка Ноглики в другой район, а для достижения поставленной цели решился на угон. Он проник в салон чужой машины через незапертый багажник, попытался завести ее, но попытка не увенчалась успехом. Тогда злоумышленник отогнал иномарку к реке, где и бросил ее после безуспешных попыток активировать двигатель.

После проведения комплекса мероприятий злоумышленник был обнаружен сотрудниками полиции в Невельске, откуда доставлен в Ноглики для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В ходе проверки подозреваемого на предмет совершения иных преступлений, сотрудники уголовного розыска выяснили, что ранее он похитил два велосипеда. Оба двухколесных транспортных средства находились в одном подъезде и без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник. В дальнейшем он планировал продать похищенное. Сами потерпевшие не писали заявление в полицию, но стражи порядка установили владельцев и вскоре имущество будет им возвращено.

По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:01 +1
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 16:18
Опа... а что на велосипеде не рванул в другой район? Тем более у него их было ДВА
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 16:21
Продвинутый мигрант цыган!) Раньше коней воровали, а теперь велы и авто...
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:33 Отредактированно сегодня, в 16:33
nikolayppu, те же кони, только железные
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+1
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