Житель Ноглик пытался угнать автомобиль, чтобы переехать в другой район

newstula.ru

Ногликские полицейские задержали гражданина 1990 года рождения, подозреваемого в совершении угона автомобиля. Известно, что ранее молодой мужчина решил уехать из поселка Ноглики в другой район, а для достижения поставленной цели решился на угон. Он проник в салон чужой машины через незапертый багажник, попытался завести ее, но попытка не увенчалась успехом. Тогда злоумышленник отогнал иномарку к реке, где и бросил ее после безуспешных попыток активировать двигатель.

После проведения комплекса мероприятий злоумышленник был обнаружен сотрудниками полиции в Невельске, откуда доставлен в Ноглики для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В ходе проверки подозреваемого на предмет совершения иных преступлений, сотрудники уголовного розыска выяснили, что ранее он похитил два велосипеда. Оба двухколесных транспортных средства находились в одном подъезде и без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник. В дальнейшем он планировал продать похищенное. Сами потерпевшие не писали заявление в полицию, но стражи порядка установили владельцев и вскоре имущество будет им возвращено.

По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.