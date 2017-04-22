Три автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев и группы "ЧП Сахалин Русские СМИ"

Примерно в 16:00 сегодня, 29 апреля, на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля. У Nissan Safari помят бампер, у Toyota Mark II разворотило капот. Еще один участник ДТП - пикап Ford Ranger.

По предварительным данным, пострадавших нет.