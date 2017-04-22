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Три автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев и группы "ЧП Сахалин Русские СМИ"

Три автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске

По предварительным данным, пострадавших нет

Примерно в 16:00 сегодня, 29 апреля, на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля. У Nissan Safari помят бампер, у Toyota Mark II разворотило капот. Еще один участник ДТП - пикап Ford Ranger.

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Галерея
Пикап и седан столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске , Фото: 1
Пикап и седан столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске , Фото: 2
Три автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:11 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:30
Дааа... Что-то не везет сегодня водителям... Тяжёлый случай..
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+6
Online
Angela Online
Написано сегодня, в 16:45
VULKAN, смотря кому ))) я вот на права сегодня сдала
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0
alex8665
Написано сегодня, в 16:34
жесть!!! доказывает что водители не уважают ни правила ПДД, ни других участников движения!!!.
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+5
Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:41
Кажется, в апреле не было ни одного дня без каких либо неприятностей в виде пожаров, аварий на дорогах
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 16:44
куда вы все торопитесь....
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0
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