Фото и видео очевидцев и группы "ЧП Сахалин Русские СМИ"
Три автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
По предварительным данным, пострадавших нет
Примерно в 16:00 сегодня, 29 апреля, на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля. У Nissan Safari помят бампер, у Toyota Mark II разворотило капот. Еще один участник ДТП - пикап Ford Ranger.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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2 Три автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
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Комментарии
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:30
Дааа... Что-то не везет сегодня водителям... Тяжёлый случай..
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+6
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Angela Online
Написано сегодня, в 16:45
VULKAN, смотря кому ))) я вот на права сегодня сдала
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0
alex8665
Написано сегодня, в 16:34
жесть!!! доказывает что водители не уважают ни правила ПДД, ни других участников движения!!!.
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+5
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atm Online
Написано сегодня, в 16:41
Кажется, в апреле не было ни одного дня без каких либо неприятностей в виде пожаров, аварий на дорогах
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+1
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Mauzer Online
Написано сегодня, в 16:44
куда вы все торопитесь....
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0