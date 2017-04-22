Более четырех тысяч кубических метров мусора вывезли из Южно-Сахалинска после субботника

Несмотря на дождливую погоду, 29 апреля на улицы Южно-Сахалинска вышло значительное количество горожан. Наряду с дорожными службами порядок наводили специалисты структурных подразделений администрации города, правительства и федеральных структур, сотрудники управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности, учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, а также неравнодушные граждане. Кроме того, были задействованы 39 единиц техники. Общими усилиями убрано более 4000 куб. метров различного мусора, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

К уборке присоединился мэр областного центра Сергей Надсадин. Он отметил, что чистота в городе зависит от комплексной работы и слаженных действий властей, коммунальных служб и местных жителей.

- Только совместными усилиями мы сможем убрать улицы, скверы, газоны, площади и дворы от мусора, накопившегося за зиму, а также поддерживать город в чистоте и дальше. Собственными руками облагораживая областной центр, мы показываем пример подрастающему поколению, учим бережнее относиться к окружающей среде, сохранять уникальную природу родного края.

Активистов поддержали депутаты и сотрудники Городской Думы Южно-Сахалинска, члены партии «Единая Россия», которые наряду с горожанами наводили чистоту на площадке на ул. Науки в Новоалександровске.

- Раньше здесь стояли гаражи, но в прошлом году благодаря помощи администрации эту территорию освободили от некапитальных объектов и возвели спортивную площадку, - рассказал депутат Александр Гринберг. - Сейчас мы уберем мусор, а как только позволят погодные условия приступим к благоустройству.

- В этом году мы решили организовать уборку не в центре города, а в планировочном районе, где тоже хватает работы, - отметила председатель городского парламента Елена Столярова. - Надеемся, что нашему примеру последуют и местные жители. Общими усилиями мы сможем привести областной центр в порядок.

Активные и неравнодушные горожане в рамках субботника наводили чистоту в своих дворах. Необходимым инвентарем их обеспечили управляющие компании.

- Рядом с моим домом располагаются зеленая зона и детская площадка, - рассказала южносахалинка Надежда Жердина. - Ежегодно вместе с соседями стараемся поддерживать здесь чистоту. Конечно, не все принимают активное участие в уборке. Многие думают, что этой работой должны заниматься дворники. Но я уверена, что прежде всего надо начинать с самого себя.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора островного региона, уборка шла и в историческом центре Южно-Сахалинска. Неравнодушные жители города привели в порядок сквер, где установлен памятный камень об основании селения Владимировка, а также участок прилегающей поймы реки Сусуя.

- Вышла на субботник потому, что город должен быть красивым и ухоженным. Это задача не только коммунальных компаний, но и самих жителей, - высказала точку зрения южносахалинка Полина Орлова, взявшая одной из первых грабли.

- Есть люди, которые только мусорят. Как правило, именно они потом жалуются на то, что город грязный. Такая позиция, честно говоря, мне непонятна. И, напротив, есть те, кто выходят и без лишних слов занимаются уборкой, - поделилась мнением еще одна участница субботника, студентка политехнического колледжа СахГУ Анна Бачева.

- Чем больше люди будут убирать город своими руками, тем меньше впоследствии в нем мусорить, это психология. Однажды приняв участие в субботнике, потом рука просто не поднимется что-либо выбросить на улицу, - сказал Максим Трофимов, представляющий общественную организацию «Совет жителей «Южный».

- Когда люди собираются вместе, они начинают ощущать чувство единения, локтя. По большому счету важен даже не столько результат работы – 5 или 10 машин мусора мы вывезем или больше, а тот настрой, который человек получает на субботнике. Он сохраняется надолго и позволяет созидать. Вот, что главное, - сказал Валентин Мазур, председатель сахалинского регионального отделения общероссийской организации «Дети войны».

Прошлогодняя трава и листва, различные бытовые отходы, вынесенные рекой и брошенные в сквере, – все это сначала сгребалось в большие кучи, затем – укладывалось в мешки. Их забирали грузовики. За два часа с площадки было вывезено несколько «КАМАЗов» мусора. К уборке поваленных деревьев – при помощи бензопил, а также незаконных конструкций с баннерами – с использованием бензорезов – подключились сотрудники службы спасения Южно-Сахалинска.