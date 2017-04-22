Фото и видео очевидцев
Внедорожник и автобус полностью перегородили движение по одной из улиц в Дальнем
Пострадавших нет
Сегодня примерно в 14:35 на перекрестке улиц Шебунина и Московской в Дальнем произошло столкновение двух автомобилей. Участниками ДТП стали микроавтобус и внедорожник, которые в результате столкновения полностью перегородили движение по одной их улиц.
Автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Комментарии
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atm Online
Написано сегодня, в 16:10
Зачем нужно было выскакивать из движущегося автомобиля, если дорогу перегородили полностью и все равно останавливаться
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0
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Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 16:21
atm, это перекресток, перегородили одну улицу, и еще можно повернуть на вторую
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+1
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Никусик Online
Написано сегодня, в 16:25
atm, я не выскакивала из движущегося авто. Машина остановилась но чтобы не задерживать едущих ссаде авто мне пришлось выйти
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0
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Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 16:28
Никусик,
ну тогда вообще лучше удалим эту историю)
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0
WARR777
Написано сегодня, в 16:13
Оператор
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+2
Breaking87
Написано сегодня, в 16:39
вся сущность современного человека, включил камеру на телефоне и быстрей снимать
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0