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Внедорожник и автобус полностью перегородили движение по одной из улиц в Дальнем
Фото и видео очевидцев

Внедорожник и автобус полностью перегородили движение по одной из улиц в Дальнем

Пострадавших нет

Сегодня примерно в 14:35 на перекрестке улиц Шебунина и Московской в Дальнем произошло столкновение двух автомобилей. Участниками ДТП стали микроавтобус и внедорожник, которые в результате столкновения полностью перегородили движение по одной их улиц. 

Автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:01 +1
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Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:10
Зачем нужно было выскакивать из движущегося автомобиля, если дорогу перегородили полностью и все равно останавливаться
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0
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 16:21
atm, это перекресток, перегородили одну улицу, и еще можно повернуть на вторую
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+1
Online
Никусик Online
Написано сегодня, в 16:25
atm, я не выскакивала из движущегося авто. Машина остановилась но чтобы не задерживать едущих ссаде авто мне пришлось выйти
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0
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 16:28
Никусик,
ну тогда вообще лучше удалим эту историю)
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0
WARR777
Написано сегодня, в 16:13
Оператор
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+2
Breaking87
Написано сегодня, в 16:39
вся сущность современного человека, включил камеру на телефоне и быстрей снимать
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