Внедорожник и автобус полностью перегородили движение по одной из улиц в Дальнем

Фото и видео очевидцев

Сегодня примерно в 14:35 на перекрестке улиц Шебунина и Московской в Дальнем произошло столкновение двух автомобилей. Участниками ДТП стали микроавтобус и внедорожник, которые в результате столкновения полностью перегородили движение по одной их улиц.

Автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.