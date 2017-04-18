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Медвежье семейство снова заметили в Макаровском районе

Медвежье семейство снова заметили в Макаровском районе

Мама с двумя детенышами копали корешки

Вчера, 29 апреля, примерно в 15:00 очевидцы заметили возле села Восточного в Макаровском районе медведицу с двумя медвежатами.

Как рассказали очевидцы, мишки копали корешки недалеко от дороги. На свист и призывы не откликались. 

Раньше медведицу с детенышами уже замечали у села Восточного. Но тогда медвежат было трое. 26 апреля то же семейство заметил один из пользователей сайта astv.ru.

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Медвежье семейство снова заметили в Макаровском районе, Фото: 1
Медвежье семейство снова заметили в Макаровском районе
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 15:40 +1
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Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 15:52
Спасибо, что исправили
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+1
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 16:22
atm, спасибо, что заметили
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+1
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