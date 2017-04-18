Медвежье семейство снова заметили в Макаровском районе
Мама с двумя детенышами копали корешки
Вчера, 29 апреля, примерно в 15:00 очевидцы заметили возле села Восточного в Макаровском районе медведицу с двумя медвежатами.
Как рассказали очевидцы, мишки копали корешки недалеко от дороги. На свист и призывы не откликались.
Раньше медведицу с детенышами уже замечали у села Восточного. Но тогда медвежат было трое. 26 апреля то же семейство заметил один из пользователей сайта astv.ru.
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Комментарии
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atm Online
Написано сегодня, в 15:52
Спасибо, что исправили
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Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 16:22
atm, спасибо, что заметили
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