Медвежье семейство снова заметили в Макаровском районе

Вчера, 29 апреля, примерно в 15:00 очевидцы заметили возле села Восточного в Макаровском районе медведицу с двумя медвежатами.

Как рассказали очевидцы, мишки копали корешки недалеко от дороги. На свист и призывы не откликались.

Раньше медведицу с детенышами уже замечали у села Восточного. Но тогда медвежат было трое. 26 апреля то же семейство заметил один из пользователей сайта astv.ru.