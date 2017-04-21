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Утечка нефтепродуктов на севере Сахалина – на одних фото есть, на других нет

Утечка нефтепродуктов на севере Сахалина – на одних фото есть, на других нет

Очевидцы утверждают, что уже давно в Кыдыланьи попадает нефть, власти отвечают, что следов загрязнения не выявлено

Читатель прислал в astv.ru фотографии нефтеразлива. По его словам, порыв произошел на нефтеколлекторе на месторождении Кыдыланьи, расположенном на северо-восточном побережье Сахалина, в 80 км южнее Охи. Принадлежит месторождение компании «Сахалинморнефтегаз».

Как сообщает очевидец, утечка произошла давно. Нефть попала в реку Кыдыланьи.

- Сколько нефти вытекло, не скажу. Видно, что немало. Такие порывы у них постоянно, - утверждает источник astv.ru.

Власти Охи сообщают, что к ним тоже поступила информация о нефтеразливе, но подтверждения она не нашла.

«В адрес администрации МО ГО «Охинский» поступила информация о наличии нефтепродуктов в реке Кыдыланьи Охинского района, - сообщается в официальном релизе мэрии.

В связи с этим оперативно осуществлено взаимодействие с ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Обществом оперативно организована комиссионная проверка с привлечением дополнительного персонала аварийно-спасательного формирования Сахалинского центра «ЭКОСПАС» - филиала АО «ЦАСЭО» состояния реки Кыдыланьи и прилегающих к ней производственных объектов на предмет возможного попадания нефтепродуктов в указанный водоем.

По результатам данной проверки полученная информация не подтверждается, состояние реки Кыдыланьи без наличия признаков содержания в воде нефтепродуктов.

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» также информирует о том, что в Обществе подготовлен и выполняется План противопаводковых мероприятий, в ходе которых силами специалистов «Экоспас» ведется ежедневный мониторинг водных объектов в районах ведения производственной деятельности Общества. Появление в акваториях водных объектов профилактических боновых заграждений с ярко-выраженным (красным или желтым) цветом, а также специалистов в характерной униформе аварийно-спасательных подразделений - не означает наличия аварийной ситуации, а является признаком проведения мониторинга и контроля за водными объектами.

Также необходимо отметить, что Обществом на ежегодной основе после прохождения паводкового периода проводятся совместные выездные проверки с представителями общественных экологических организаций. В ходе этих проверок проводится общественный экологический контроль производственной деятельности предприятия с оформлением отчетов».

 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:30 +1
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Комментарии
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atm Online
Написано сегодня, в 16:20
Нельзя безоговорочно верить очевидцам. Если выявили утечку нефти, значит нужно ее и ее последствия вовремя устранить. Не думаю, что в год экологии допустят такое нарушение
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