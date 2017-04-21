Серийных угонщиков задержали в Охе

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Охинские полицейские задержали троих местных жителей, подозреваемых в серии угонов. Некоторое время назад в районный отдел полиции начали поступать заявления о пропажах легковых автомобилей. Все похищенные машины не были оборудованы системой сигнализации и угонялись в темное время суток.

Полицейские установили, что некие молодые люди угоняли автомобили, для использования в личных целях а затем бросали их в пригороде или каком-нибудь безлюдном районе. Известно, что двое подозреваемых уже попадали в поле зрения полиции и привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В настоящий момент ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.