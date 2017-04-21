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Серийных угонщиков задержали в Охе
Autozam.RU

Серийных угонщиков задержали в Охе

Все машины похищались в темное время суток

Охинские полицейские задержали троих местных жителей, подозреваемых в серии угонов. Некоторое время назад в районный отдел полиции начали поступать заявления о пропажах легковых автомобилей. Все похищенные машины не были оборудованы системой сигнализации и угонялись в темное время суток.

Полицейские установили, что некие молодые люди угоняли автомобили, для использования в личных целях а затем бросали их в пригороде или каком-нибудь безлюдном районе. Известно, что двое подозреваемых уже попадали в поле зрения полиции и привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В настоящий момент ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:43 +3
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Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 15:48
Теплая погода действует на правоохранительные органы так же как на живую природу. Все просыпается, активизируется. Наконец-то.
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+3
Online
Stalker-Baks Online
Написано сегодня, в 19:13
На что надеются угонщики угоняя авто в городе, где все друг друга знают.
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