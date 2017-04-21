Андрей Кончаловский приедет на Сахалин с творческим вечером

В 28 мая в Южно?Сахалинске состоится ретроспектива творчества Андрея Кончаловского, которая увенчается творческим вечером?встречей с мэтром. Мероприятие пройдет в рамках тура режиссера по Дальнему Востоку, сообщает пресс-служба сахалинского министерства культуры.

В 2017 году Андрей Кончаловский отмечает двойной юбилей — ему исполняется 80 лет и 55 из них он посвятил кино. Казалось бы, А.Кончаловский реализовал себя во всех жанрах кино и театра, фильмы его по праву признаны классикой отечественного и мирового кинематографа, однако творческие поиски продолжаются. И базируются эти поиски на главном постулате метода режиссера: у человека нет иного предмета для любви, кроме человека, потому и в искусстве нет более интересного предмета исследования, чем сам человек.

К каждому, с кем столкнула его жизнь, А.Кончаловский испытывает чувство благодарности: к одним — за вдохновение, к другим — за помощь и веру, к третьим — за урок, а к некоторым — просто за то, что они были и есть в его судьбе. Воспоминаниями о людях, повлиявших на его жизнь и даже изменивших ее, — о родных и друзьях, об учителях и коллегах и даже о врагах — режиссер поделится на своем творческом вечере.

Творческий вечер Андрея Кончаловского состоится 28 мая в 19:00 в киноконцертном зале «Октябрь». Подробная информация о мероприятии размещена на сайте www.sakhkino.ru.

Расписание мероприятий юбилейного года Андрея Кончаловского в других городах можно найти на сайте www.konchalovsky.ru.