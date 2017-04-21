новости
новости
Регистрация
Андрей Кончаловский приедет на Сахалин с творческим вечером

Андрей Кончаловский приедет на Сахалин с творческим вечером

Мероприятие пройдет в рамках тура режиссера по Дальнему Востоку

В 28 мая в Южно?Сахалинске состоится ретроспектива творчества Андрея Кончаловского, которая увенчается творческим вечером?встречей с мэтром. Мероприятие пройдет в рамках тура режиссера по Дальнему Востоку, сообщает пресс-служба сахалинского министерства культуры.

В 2017 году Андрей Кончаловский отмечает двойной юбилей — ему исполняется 80 лет и 55 из них он посвятил кино. Казалось бы, А.Кончаловский реализовал себя во всех жанрах кино и театра, фильмы его по праву признаны классикой отечественного и мирового кинематографа, однако творческие поиски продолжаются. И базируются эти поиски на главном постулате метода режиссера: у человека нет иного предмета для любви, кроме человека, потому и в искусстве нет более интересного предмета исследования, чем сам человек.

К каждому, с кем столкнула его жизнь, А.Кончаловский испытывает чувство благодарности: к одним — за вдохновение, к другим — за помощь и веру, к третьим — за урок, а к некоторым — просто за то, что они были и есть в его судьбе. Воспоминаниями о людях, повлиявших на его жизнь и даже изменивших ее, — о родных и друзьях, об учителях и коллегах и даже о врагах — режиссер поделится на своем творческом вечере.

Творческий вечер Андрея Кончаловского состоится 28 мая в 19:00 в киноконцертном зале «Октябрь». Подробная информация о мероприятии размещена на сайте www.sakhkino.ru.

Расписание мероприятий юбилейного года Андрея Кончаловского в других городах можно найти на сайте www.konchalovsky.ru.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:06 +3
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Кончаловский
Популярное на ASTV
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Gloom
Написано сегодня, в 15:20
надо бы сходить, только не знаю зачем
Ответить
+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:09
Обожаю!
Ответить
+1
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 18:38
Посплетничаем. Бабник и позер. Я тоже . Тока со старухой Ширли Маклейн не стал бы жиголить. Старовата. )))
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Утечка нефтепродуктов на севере Сахалина – на одних фото есть, на других нет
Утечка нефтепродуктов на севере Сахалина – на одних фото есть, на других нет
Следующая неделя на Сахалине будет еще теплее
Следующая неделя на Сахалине будет еще теплее
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru