Toyota Mark Х сбила пешехода в Корсакове

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26 апреля примерно в 19:15 33–летний водитель автомобиля Toyota Mark Х двигался на юг по улице Окружной в Корсакове. В районе дома № 126, по предварительным данным, он сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщают в областном УГИБДД.

В результате ДТП 29 – летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.