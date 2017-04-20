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Toyota Mark Х сбила пешехода в Корсакове
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Toyota Mark Х сбила пешехода в Корсакове

Мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора

26 апреля примерно в 19:15 33–летний водитель автомобиля Toyota Mark Х двигался на юг по улице Окружной в Корсакове. В районе дома № 126, по предварительным данным, он сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщают в областном УГИБДД.

В результате ДТП 29 – летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:21 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:28 Отредактированно сегодня, в 11:29
Посмотри направо и налево, прежде чем идти по пешеходному переходу ...
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+3
senchick
Написано сегодня, в 11:36
TROL, Видимо он и посмотрел направо, когда стал переходить
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+5
Domin
Написано сегодня, в 11:31
А лучше ещё и наверх посмотреть...
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+2
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 11:33
потому что там нужен вызов разрешающего сигнала для пешеходов с КНОПКИ!!!!!!!!!!!
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+3
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 13:48
Hasen, и как это защитит пешехода?
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0
disa
Написано сегодня, в 12:28
Он специально его караулил. GTA forever
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:34
Дааа... Очевидно, права купил, раз не останавливается на зелёный свет для пешехода...

Скорейшего выздоровления пострадавшему
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0
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