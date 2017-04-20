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Два автомобиля сгорели за утро на юге Сахалина
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Два автомобиля сгорели за утро на юге Сахалина

На тушение 26 апреля выезжали пожарные Холмска и Корсакова

26 апреля в 04.52 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что  на улице Железнодорожной горит автомобиль. 

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент легковой автомобиль горел на общей площади  4 квадратных метра.

Пожар был локализован в 05.02, а в 05.10 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники. 

В то же утро в 05.38 аналогичное сообщение поступило диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона. Горела машина на улице 2-микрорайон. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. Автомобиль полыхал по всей площади.

Пожар был локализован в 05.48, а в 06.19  полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

В обоих случаях погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:15 +2
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:29
хм...
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+4
sasch
Написано сегодня, в 11:36 Отредактированно сегодня, в 11:37
marrozz, Что-то Юг начал полыхать. Крыши, машины, дома... или я нагнетаю?
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+6
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:41
sasch, я бы даже сказал разжигаешь
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+4
sasch
Написано сегодня, в 11:53
marrozz, Упс... Это не я
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+4
trdsport65
Написано сегодня, в 11:59
блин эти фотографии из фотобанков....
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