Два автомобиля сгорели за утро на юге Сахалина

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На тушение 26 апреля выезжали пожарные Холмска и Корсакова

26 апреля в 04.52 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожной горит автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент легковой автомобиль горел на общей площади 4 квадратных метра.

Пожар был локализован в 05.02, а в 05.10 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

В то же утро в 05.38 аналогичное сообщение поступило диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона. Горела машина на улице 2-микрорайон. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. Автомобиль полыхал по всей площади.

Пожар был локализован в 05.48, а в 06.19 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

В обоих случаях погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.