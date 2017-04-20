Сахалинцев приглашают стать частью огромной цифры 50

Завтра, 28 апреля, в областном центре состоится акция «50 дней до старта футбольного Кубка конфедераций». Мероприятие посвящено проведению турнира чемпионов шести континентов, который состоится 28 и 29 июня в Казани и Сочи. Финальная игра пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

28 апреля на футбольном поле стадиона «Спартак», воспитанники ОГАУ ФК «Сахалин» выстроят фигуру с цифрой 50, и сыграют в товарищеский матч. Начало мероприятия в 12:00. Сахалинцев приглашают принять участие в данном событии.

Отметим, Кубок конфедераций - тестовое соревнование, которое традиционно проводится за год до Чемпионата мира по футболу в стране-организаторе. В России, турнир, который продлится до 2 июля, примут: стадион «Спартак" в Москве, сочинский "Фишт", "Казань Арена" и "Стадион Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

В Кубке конфедераций примут участие восемь сборных. В группе с Россией сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира - немцам, будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал – 2 июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.