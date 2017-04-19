Мертвого мужчину нашли в лесном массиве Хомутово

24 апреля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе Хомутово, в 150 метрах от автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков обнаружено тело 57-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Установливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.