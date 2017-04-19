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Мертвого мужчину нашли в лесном массиве Хомутово

Мертвого мужчину нашли в лесном массиве Хомутово

57-летний южносахалинец покончил жизнь самоубийством

24 апреля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе Хомутово, в 150 метрах от автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков обнаружено тело 57-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Установливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:45 0
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Комментарии
Devil1985
Написано сегодня, в 14:58
Что с людьми творится то
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+2
Mauzer
Написано сегодня, в 15:00
опять весеннее обострение?....не многовато ли?
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 15:03
Жизнь самое дорогое что дано человеку! Что сподвигает людей на суицид?!
А родным каково сейчас? Кому хорошо сделал?
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0
Fenix222
Написано сегодня, в 15:12 Отредактированно сегодня, в 15:13
в таком возрасте к суициду может привести, ипотеки, кредиты, долги... людей уже совсем загнали в безденижье ((((((( Реально скольким старикам не хочется жить в этой стране.. да и молодым не легко...
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+4
дизельный_дым
Написано сегодня, в 16:02
довели людей до ручки
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0
bai
Написано сегодня, в 16:20
На чем основывается вывод о том, что мужик сам покончил собой , и почему исключаются версии о том ,что ему помогли в суициде ? Место вроде не подходящее !
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0
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