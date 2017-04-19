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Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира
фото и видео очевидцев

Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи

Сегодня, 26 апреля около 10 часов утра в Южно-Сахалинске водителю Daihatsu Terios стало плохо прямо за рулем автомобиля.

По словам очевидцев, мужчина не смог продолжить движение на проспекте Мира, в районе перекрестка с улицей Пуркаева. Он открыл дверь автомобиля и лег на руль.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики осмотрели сахалинца. Госпитализация ему не потребовалась, но вести машину он не мог.

Мужчину отправили домой. Автомобиль с проезжей части забрали родственники сахалинца.

14:10. В редакцию astv.ru обратился еще один очевидец происшествия - Андрей. По его словам, они первыми подошли к автомобилю, увидев, что человеку за рулем плохо.

"Мы открыли дверь. Парню, сидевшему за рулем было явно плохо. Из салона шел сильный запах алкоголя. Скорее всего, водитель был нетрезв. Мы заглушили автомобиль и поставили его на нейтральную скорость, в это время другие очевидцы звонили в оперативные службы", - говорит Андрей. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:46 +3
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Комментарии
legkiy
Написано сегодня, в 13:12
хорошо что все благополучно закончилось и не произошло дтп
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+3
skif
Написано сегодня, в 14:06
Вот благодаря таким снимающим и проезжающим мимо - люди умирают от невовремя оказанной помощи... зато снял и побежал выкладывать... тьфу... смотришь м поражаешься
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+7
Timpo
Написано сегодня, в 14:14
А вы не заметили что утром в 9 часу по Мира туда-сюда ездил экипаж ДПС? Потом, машину как я понял выследили прям на перекрестке Мира- Пуркаева. В последствий экипажом ДПС был заблокирован авто. Да под наркотой он был походу!
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0
Mauzer
Написано сегодня, в 14:19
Хорошо,что обошлось
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 14:42
Слава богу что так все закончилось и никтоине пострадал
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0
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