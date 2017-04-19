Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира

фото и видео очевидцев

Сегодня, 26 апреля около 10 часов утра в Южно-Сахалинске водителю Daihatsu Terios стало плохо прямо за рулем автомобиля.

По словам очевидцев, мужчина не смог продолжить движение на проспекте Мира, в районе перекрестка с улицей Пуркаева. Он открыл дверь автомобиля и лег на руль.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики осмотрели сахалинца. Госпитализация ему не потребовалась, но вести машину он не мог.

Мужчину отправили домой. Автомобиль с проезжей части забрали родственники сахалинца.

14:10. В редакцию astv.ru обратился еще один очевидец происшествия - Андрей. По его словам, они первыми подошли к автомобилю, увидев, что человеку за рулем плохо.

"Мы открыли дверь. Парню, сидевшему за рулем было явно плохо. Из салона шел сильный запах алкоголя. Скорее всего, водитель был нетрезв. Мы заглушили автомобиль и поставили его на нейтральную скорость, в это время другие очевидцы звонили в оперативные службы", - говорит Андрей.