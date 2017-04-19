Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском

ДТП произошло сегодня, 26 апреля около 11 часов на 25 км автодороги между Южно-Сахалинском и Долинском.

По предварительной информации, оба автомобиля - Toyota Land Cruiser и Toyota Hiace двигались с севера на юг, в сторону областного центра. Когда внедорожник поворачивал налево на второстепенную дорогу, в него врезался микроавтобус. В момент аварии в автомобилях находились только водители.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.