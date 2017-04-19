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Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском

Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском

Авария произошла 26 апреля около 11 часов

ДТП произошло сегодня, 26 апреля около 11 часов на  25 км автодороги между Южно-Сахалинском и Долинском.

По предварительной информации, оба автомобиля - Toyota Land Cruiser  и Toyota Hiace двигались с севера на юг, в сторону областного центра. Когда внедорожник поворачивал налево на второстепенную дорогу, в него врезался микроавтобус. В момент аварии в автомобилях находились только водители.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали. 

Галерея
Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском, Фото: 1
Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском, Фото: 2
Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском, Фото: 3
Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:04 0
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Комментарии
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 12:14
Очередной любитель включать поворотники завтра или вчера?
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+4
Арктический Воин
Написано сегодня, в 12:52
ToChtoDoktorPropisal,
— Поворотниками не пользуются только петухи. Когда ты включаешь поворотник, ты говоришь остальным: мол, мужики, я сейчас поворачивать буду, пропустите, если не в падлу, или просто имейте в виду. А петух ни с кем первый заговорить не может, вот и поворачивает молча, надеясь, что жопа цела останется.

Каждый раз вспоминаю — и сразу злость проходит. (с)
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+4
legkiy
Написано сегодня, в 13:11
Арктический Воин, красиво сказал
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+2
Арктический Воин
Написано сегодня, в 13:25
legkiy, Это не я. Это с инета))
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+1
Еще 5 комментариев
trdsport65
Написано сегодня, в 14:51
Когда внедорожник поворачивал налево на второстепенную дорогу, в него врезался микроавтобус.

врезался, ушатал двухсотку и гоу в рабство
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 15:06
trdsport65, да уж... Точно в рабство
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