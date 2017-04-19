Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском
Авария произошла 26 апреля около 11 часов
ДТП произошло сегодня, 26 апреля около 11 часов на 25 км автодороги между Южно-Сахалинском и Долинском.
По предварительной информации, оба автомобиля - Toyota Land Cruiser и Toyota Hiace двигались с севера на юг, в сторону областного центра. Когда внедорожник поворачивал налево на второстепенную дорогу, в него врезался микроавтобус. В момент аварии в автомобилях находились только водители.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.
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3 Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге между Долинском и Южно-Сахалинском
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— Поворотниками не пользуются только петухи. Когда ты включаешь поворотник, ты говоришь остальным: мол, мужики, я сейчас поворачивать буду, пропустите, если не в падлу, или просто имейте в виду. А петух ни с кем первый заговорить не может, вот и поворачивает молча, надеясь, что жопа цела останется.
Каждый раз вспоминаю — и сразу злость проходит. (с)
врезался, ушатал двухсотку и гоу в рабство