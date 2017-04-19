Увеличить товарооборот с Китаем планирует Сахалинская область

Сахалинский сенатор Дмитрий Мезенцев принял участие в переговорах с главой парламента Китая Чжан Дэцзяном. Накануне председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в Кремле принял Президент России Владимир Путин. В столице также состоялись переговоры членов парламентов двух стран. А вслед за ними была организована встреча на площадке Общества российско-китайской дружбы, которое возглавляет Дмитрий Мезенцев.

Стратегические отношения России и Китая, было отмечено на встречах, сегодня в значительной степени подкреплены по линии межпарламентских связей двух стран и деятельности Общества российско-китайской дружбы. Данное объединение, которому в этом году исполняется 60 лет, - один из наиболее авторитетных международных общественных институтов. На фоне развития отношений между двумя странами перед ним стоят важнейшие задачи по углублению отношений добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и КНР.

Сегодня взаимоотношения двух стран, по общему мнению участников диалога, вышли на самый высокий уровень за всю их историю. Приоритетным направлением остаются экономические связи. Для их дальнейшего укрепления необходимо в полной мере задействовать потенциал межрегионального сотрудничества.

Сахалинская область, отметил представляющий ее интересы в Совете Федерации Дмитрий Мезенцев, сегодня заинтересована в увеличении объемов товарооборота с Китаем и росте инвестиций в экономику из этой страны.

При этом Китайская народная республика уже входит в тройку основных торговых партнеров островного региона. За период с 2010 по 2014 годы объем взаимной торговли увеличился в 1,5 раза. И в 2016, после недолгого периода спада, этот показатель вновь начал расти.

Китай в настоящее время является крупнейшим рынком для сахалинской морепродукции, в соседнюю страну также поставляются нефть, сжиженный природный газ, уголь и продовольственные товары. Импорт носит инвестиционный характер. Его основу составляют машины, оборудование, изделия из черных металлов.

Есть и примеры инвестиционного сотрудничества. Наиболее значимый из них – совместная деятельность ОАО «Роснефть» и «Синопек» по разведке и освоению Венинского блока в рамках проекта Сахалин-3.

- Считаю, что у Сахалинской области есть хорошие возможности для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений с Китаем. Общество российско-китайской дружбы всецело поддерживает инициативы сахалинского правительства и губернатора Олега Кожемяко о наращивании объемов двустороннего сотрудничества с соседней страной по широкому перечню как традиционных, так и новых направлений, включая переработку рыбы и морепродуктов, бальнеологию и туризм, создание производств в лесной отрасли и сельском хозяйстве, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. – Мы также готовы поддержать стремление региона укреплять с Китаем гуманитарные и культурные контакты, которые служат мощным фундаментом для экономического сотрудничества, - добавил он.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области