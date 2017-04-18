Котят вместо бомбы нашли оперативные службы Южно-Сахалинска
Поступило сообщение о бесхозной коробке в подъезде жилого дома
Вчера вечером, 24 апреля в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по улице Ленина, 242а обнаружена коробка, перемотанная скотчем.
Прибывшие на место оперативные службы выяснили, что никаких взрывных устройств в ящике нет. В коробке на одеяле были котята.
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Комментарии
-AnnA-
Написано сегодня, в 09:14
Интересно, что с котятами сделали, также в подъезде и оставили?
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+2
atm
Написано сегодня, в 09:25
Нет, возьмут себе, поставят на довольствие и вырастят служебных котов
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+8
Mopsik
Написано сегодня, в 09:28
Бедные малюськи, обмотали коробку скотчем. Можно ведь было пристроить малышей на временую передержку. Или следить за своей любимицей капли капать, а не кота подсовывать. Наверное очередное пусть родит для здоровья, а плоды любви питомицы и в коробку можно в подъезд, чего уж там
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+6
Matso
Написано сегодня, в 09:34
а где фотки котят?))
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+3
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:41
это просто котобомба какая-то!!
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+7
Nektos
Написано сегодня, в 10:58
marrozz,
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+1
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Mauzer Online
Написано сегодня, в 09:42
Котейка какой
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:01 Отредактированно сегодня, в 10:02
вот ни понимаю таких нелюдей... у меня кошка 2 раза рожала, в итоге 9 котят, раздали малышей, когда им месяц исполнился.. зачем выкидывать то...
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+3
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 10:17
Помню собака моя во время прогулки на мешок, валявшийся за домом, лаяла. Подбегала и снова лаяла. Я тогда и подумать не могла что там может быть бомба. Времена другие были. Подошла и развязала. Три котенка месчные, как оказалось - приученные к лотку. Раздала за три дня.
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+7
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:36
Елена Кириченко, наш пес так зимой в сугробе пакет нашёл. В нём крохотные щенки. Замерзли уже...
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+4
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 11:53
Русалка Обыкновенная, люди-нЕлюди
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+3