Котят вместо бомбы нашли оперативные службы Южно-Сахалинска

Поступило сообщение о бесхозной коробке в подъезде жилого дома

Вчера вечером, 24 апреля в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по улице Ленина, 242а обнаружена коробка, перемотанная скотчем.

Прибывшие на место оперативные службы выяснили, что никаких взрывных устройств в ящике нет. В коробке на одеяле были котята.