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Прокуратура устанавливает обстоятельства пожара в жилом доме Углегорска

Прокуратура устанавливает обстоятельства пожара в жилом доме Углегорска

Для пострадавших и членов их семей будет работать временная приемная областного прокурора

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме № 140 по улице Победы в Углегорске, который произошел 22 апреля 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, работникам надзорных органов предстоит дать оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности при содержании здания, в том числе при реконструкции кровли жилого дома.

Также, для пострадавших и членов их семей 25 апреля с 10.00 до 15.00 в здании Углегорской городской прокуратуры (г. Углегорск, ул. Пионерская, 2) будет работать временная приемная областного прокурора.

Напомним, крыша четырехэтажного 64-квартирного дома по улице Победы, 140 в городе Углегорск вспыхнула примерно в 20.25 по местному времени. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные расчеты - 6 единиц техники и 24 человека. Сюда же прибыли машины скорой помощи и милиции.

С учетом существовавшей угрозы распространения огня на весь дом его жильцов – около 240 человек - немедленно эвакуировали. Была оперативно организована работа пункта временного размещения, погорельцев в нем обеспечили питанием. Для обогрева и перевозки людей местные власти задействовали два автобуса.

По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 22:25, а в 5:40 23 апреля - полностью ликвидирован. Пожарным удалось не допустить перехода пламени на квартиры.

По предварительным оценкам, в результате возгорания повреждена крыша дома на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Начат анализ причин возникновения пожара. В настоящее время большая часть жильцов вернулась в свои квартиры.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:43 +3
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Комментарии
atm
Написано вчера, в 14:13
Здесь виноваты, наверное, будут электрики, которые не закрепили провод, а может террористы, здание - то возле городской администрации стоит
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