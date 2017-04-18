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Детская филармония откроется на Сахалине

Детская филармония откроется на Сахалине

Премьерный концерт пройдет 26 апреля

На Сахалине стартовал творческий проект «Детская филармония», который объединят коллективы музыкальных школ и школ искусств, хореографические и театральные коллективы островного региона.

«Наша задача предоставить детским коллективам как можно больше возможностей для концертной деятельности на областных площадках, - говорит директор Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – В то же время мы хотим показать островным зрителям наших одаренных музыкантов, хоровиков, танцоров».

Раньше увидеть выступления творческой молодежи можно было лишь в рамках сводных концертов. А в конце прошлого года впервые Сахалинский детский симфонический оркестр отправился на гастроли в Благовещенск, где произвел настоящий фурор.

В настоящее время разрабатывается план концертной и гастрольной
деятельности островных коллективов. Они будут выступать не только в Сахалинской области, но и за ее пределами. Планируется, что концерты, организуемые Детской филармонией, будут бесплатными. Лучшие музыканты, театралы, танцоры и певцы ежегодно будут премироваться поездками в лучшие лагеря отдыха нашей страны.

Открытие «Детской филармонии» пройдет на сцене кинотеатра «Октябрь»
26 апреля. В нем примут участие коллективы из Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска. Начало в 17:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:44 +2
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