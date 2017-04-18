Победителей первенства области по стрельбе из пневматического оружия определили на Сахалине

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске в тире школы №3 состоялось первенство Сахалинской области по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 19 лет в зачет VIII Всероссийской летней Спартакиады учащихся России 2017 года. В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена из Анивы, Томари, Корсакова и областного центра.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в упражнении ВП-4 (стрельба из пневматической винтовки, 40 выстрелов) первенствовала кандидат в мастера спорта Анастасия Трищенко. Она набрала 386 очков из 400 возможных. Второй результат у Виктории Денисовой (381 очко). Тройку призеров замкнула Аверкина Ольга (375 очков).

В личном первенстве у юношей в упражнении ВП-6 (60 выстрелов) победу одержал кандидат в мастера спорта Игнат Ильин (587 очков). Серебряную медаль с результатом 561 очко, завоевал томаринец Даниил Берестов. На третью ступень пьедестала почета поднялся Владимир Син из Троицкого. Он набрал 547 очков из 600 возможных.

В стрельбе из пневматического пистолета (ПП-2, 40 выстрелов) у девушек не было равных КМС Аделине Токтоназаровой. Ей удалось опередить своих соперников, набрав 372 балла. Второе место заняла Анастасия Иванова (354 очка). Бронзовую медаль в копилку своих наград положила Софья Гильмутдинова. Она уступила серебряному призеру 2 очка.

В юношеском противостоянии в упражнении ПП-3 (60 выстрелов) с результатом 530 очков первенствовал Илья Матвиенко. 7 очков победителю уступил стрелок из Троицкого Андрей Степанов. Тройку призеров замкнул Тамерлан Дубовцев (502 очка).

В заключительный день состязаний состоялись финалы среди шести сильнейших винтовочников и пистолетчиков. В серии из 10 выстрелов в стрельбе из винтовки победу одержала Анастасия Трищенко. Равное количество очков с победителем набрала Виктория Денисова, но все же, уступила по дополнительным показателям. Третье место занял Даниил Берестов. У пистолетчиков в финальных соревнованиях медаль высшей пробы завоевал Илья Матвиенко. Со вторым результатом состязания завершил Андрей Степанов. Бронза у Анастасии Ивановой.

По итогам этих стартов будет сформирована сборная Сахалинской области для участия во Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России», которые состоятся с 12 по 18 июня 2017 года в Ижевске.