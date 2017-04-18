Госдума запретила называть детей бранными словами и цифрами

Кроме того, документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию. При этом последовательность фамилий отца и матери при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.

Закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имен. До сих пор родители были ничем не ограничены, а органы ЗАГС были не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости.

Большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ260602. Среди самых необычных имен, данных мальчикам, значатся Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, а у девочек — Принцесса Даниэлла, Океана, Заря-Заряница, Апрель.