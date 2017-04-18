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Госдума запретила называть детей бранными словами и цифрами

Госдума запретила называть детей бранными словами и цифрами

Закон принят в третьем, окончательном, чтении

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в нижнюю палату парламента ровно год назад.

Закон вносит в Семейный кодекс поправки, согласно которым при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

Кроме того, документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию. При этом последовательность фамилий отца и матери при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.
 
Закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имен. До сих пор родители были ничем не ограничены, а органы ЗАГС были не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости.
 
Большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ260602. Среди самых необычных имен, данных мальчикам, значатся Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, а у девочек — Принцесса Даниэлла, Океана, Заря-Заряница, Апрель.

 

22 апреля, в 17:09 +3
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Комментарии
Натали)))
Написано 22 апреля, в 17:22
Представляю какой Лука-Счастье счастливый в школе


Нормальные родители никогда не назовут своих детей такими именами. А депутатам надо показать что они работают, вот и выдумывают...Кот тоже работает когда яйца лижет
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+14
lvista
Написано 22 апреля, в 23:52
Натали))),
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+3
евгений
Написано 22 апреля, в 17:30
А так хотелось.
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+11
Mauzer
Написано 22 апреля, в 17:42
поржал
не перевелись ещё клоуны и идиоты на земле русской.....а самое печальное,что от этих вот клоунов потом всё детство и юность страдали сами дети....закон норм.и он нужен...а ещё лучше таких горе-родителей сразу в дурку и пусть там сами себе имена меняют...зато компашка будет какая в палате...БОЧ,Наполеон,Пётр Первый....весело епт...
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+10
евгений
Написано 22 апреля, в 17:48
Mauzer, Иногда даже обычное имя приносит много неприятностей в жизнь твою. У меня есть друг, зовут Олег, вот его две дочери с отчеством замучились.
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+8
Mauzer
Написано 22 апреля, в 18:01
евгений,
так а что тут такого?...ну обе Олеговны,и что?...если имена одинаковые,тогда да....
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+7
евгений
Написано 22 апреля, в 18:03
Mauzer, ОлеГОВНА
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+8
Еще 11 комментариев
Online
TROL Online
Написано 22 апреля, в 17:44
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+9
VULKAN
Написано 22 апреля, в 19:03
TROL, Но это, очевидно, только в газете для хохмы написали.... Не приходилось встречать такие имена наяву...
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+8
Nektos
Написано 22 апреля, в 20:58
TROL,
у меня была знакомая Сталина, и еще Капитолина
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+9
Nektos
Написано 22 апреля, в 21:01
TROL, а соседскую девочку назвали Вилена, думала в честь мамы и папы Виктор и Елена, оказалось нет! Владимир Ильич Ленин
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+8
Еще 2 комментария
Маргарита
Написано 22 апреля, в 17:49
Мляяяяя, бедные дети, когда она поймут свои имена.
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+4
Matso
Написано 22 апреля, в 18:24
ну не знаю, удобно же 1, 2, 3, и т.д.
З.Ы.
с двойняшками тройняшками правда проблема, хотя как выход массив подойдет
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+4
KsuKsu
Написано 22 апреля, в 19:11
Дожились, что даже такие законы придумывать приходится.... Люди совсем рихнулись....
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+7
serega
Написано 22 апреля, в 19:19
Есть знакомая с именем Олимпиада.
Угадайте, в честь чего ее назвали!?
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+6
Nektos
Написано 22 апреля, в 20:59
serega, думаю в честь олимпиады 80
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+5
Svoy
Написано 22 апреля, в 21:27
serega, тоже есть такая знакомая, как раз 80-го года рождения
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+3
serega
Написано 22 апреля, в 21:39
Nektos, совершенно верно
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+2
Еще 4 комментария
kholmchanin
Написано 22 апреля, в 19:34
Какая разница, как себя захотят обзывать убогие мажоры, для
всех остальных есть так и останутся наши НОРМАЛЬНЫЕ имена:
Иван, Марья, Пётр, Сергей. Нас УЖЕ не так много осталось, чтоб
что-то чёрте-чего выдумывать, видимость "русских" создавать...
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+1
senchick
Написано 22 апреля, в 20:02
Бедному Борну теперь менять паспорт надо:
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+8
Vladis
Написано 22 апреля, в 20:50
Тракторина , потрясное имя
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+6
lvista
Написано 23 апреля, в 00:12
Океана...да люди просто в школе плохо учились
. Или опечатка вышла. Оксана это! Хотя Океана круче...
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано 23 апреля, в 07:47
lvista, раньше в паспорте ручкой имена записывали
видимо, у паспортистки почерк был с вензелями. Она-то с писала, а всем видится е
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+5
lvista
Написано 23 апреля, в 08:50
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+5
Ostrov15
Написано 23 апреля, в 09:24
Мои знакомые в середине 70-х хотели дочку назвать Ганна. Им сказали: "Вы не в Киеве" и записали Анной.
А мне Океана нравится. Красивое имя.
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+5
lvista
Написано 23 апреля, в 09:27
Ostrov15, да очень нежно - Океана! Нормальное имя! Не буч же. Солидарна!
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+5
Лампочка
Написано 23 апреля, в 16:19
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+3
Gloom
Написано 23 апреля, в 19:08
у нас в школе историчка была Сталина Владимировна, замечательный педагог, по сути дело не в имени, а в человеке, имя поменять можно, а человека нет.
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+1
багз-банни
Написано 23 апреля, в 20:15
А ещё было имя Ким,Кима-коммунистический интернационал молодёжи.
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+4
katenok1183
Написано вчера, в 09:47
мдааа,не имена,а сплошные диагнозы родителей
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+1
_zima_
Написано вчера, в 11:08
Про некоторые имена хочется сказать: "Имена не выбирают - они достаются вместе с садистами-родителями"
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 11:20
Госдума запретила называть детей цифрами. Цифры они потом нам сами присвоят,даже тем у кого их не было!Чот мне это напоминает,
кажется уже такое было!
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0
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:55
Чо ж родители тупенькие)))
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+2
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