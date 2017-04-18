Госдума запретила называть детей бранными словами и цифрами
Закон принят в третьем, окончательном, чтении
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности. Об этом пишет РИА Новости.
Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в нижнюю палату парламента ровно год назад.
Закон вносит в Семейный кодекс поправки, согласно которым при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.
Кроме того, документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию. При этом последовательность фамилий отца и матери при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.
Закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имен. До сих пор родители были ничем не ограничены, а органы ЗАГС были не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости.
Большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ260602. Среди самых необычных имен, данных мальчикам, значатся Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, а у девочек — Принцесса Даниэлла, Океана, Заря-Заряница, Апрель.
Нормальные родители никогда не назовут своих детей такими именами. А депутатам надо показать что они работают, вот и выдумывают...Кот тоже работает когда яйца лижет
так а что тут такого?...ну обе Олеговны,и что?...если имена одинаковые,тогда да....
З.Ы.
с двойняшками тройняшками правда проблема, хотя как выход массив подойдет
Угадайте, в честь чего ее назвали!?
всех остальных есть так и останутся наши НОРМАЛЬНЫЕ имена:
Иван, Марья, Пётр, Сергей. Нас УЖЕ не так много осталось, чтоб
что-то чёрте-чего выдумывать, видимость "русских" создавать...
А мне Океана нравится. Красивое имя.