видео и фото очевидцев
Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе
ДТП произошло 22 апреля около часа дня
ДТП произошло сегодня, 22 апреля в Корсаковском районе на охотской трассе, в районе "тещиного языка".
По словам очевидцев, грузовик двигался в сторону Охотского, на спуске у него вырвало мост. Машина опрокинулась.
Люди в аварии не пострадали.
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3 Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе
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Комментарии
Yura65rus
Написано 22 апреля, в 14:27
Колесная арка – это элемент автомобильного кузова, специальный округлый вырез, обрамляющий каждое колесо машины. В настоящее время дизайн колесных арок является одной из важнейших составляющих экстерьера транспортного средства.
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+1
Yura65rus
Написано 22 апреля, в 14:28
Татьяна Михайловна, вы хоть спрашивайте, у кого нибудь, прежде чем писать
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+1
Татьяна Сергеева
Написано 22 апреля, в 15:25
Yura65rus, исправила на "вырвало мост". Пойдет?
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+3
Yura65rus
Написано 22 апреля, в 16:10
Татьяна Сергеева, пойдет
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+2
ZLOI275
Написано 22 апреля, в 14:40
Эх видать добили грузовичок. Деньги деньги деньги, а про ремонт некогда думать.......
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+4
Nektos
Написано 22 апреля, в 17:05
Тещин язык коварное место
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+3