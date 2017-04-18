Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе

видео и фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 22 апреля в Корсаковском районе на охотской трассе, в районе "тещиного языка".

По словам очевидцев, грузовик двигался в сторону Охотского, на спуске у него вырвало мост. Машина опрокинулась.

Люди в аварии не пострадали.