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Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе
видео и фото очевидцев

Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе

ДТП произошло 22 апреля около часа дня

ДТП произошло сегодня, 22 апреля в Корсаковском районе на охотской трассе, в районе "тещиного языка".

По словам очевидцев, грузовик двигался в сторону Охотского, на спуске у него вырвало мост. Машина опрокинулась. 

Люди в аварии не пострадали.

Галерея
Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе, Фото: 1
Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе, Фото: 2
Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе, Фото: 3
Грузовик опрокинулся в районе "тещиного языка" на охотской трассе
Автор: Татьяна Сергеева, 22 апреля, в 14:11 +3
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Комментарии
Yura65rus
Написано 22 апреля, в 14:27
Колесная арка – это элемент автомобильного кузова, специальный округлый вырез, обрамляющий каждое колесо машины. В настоящее время дизайн колесных арок является одной из важнейших составляющих экстерьера транспортного средства.
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+1
Yura65rus
Написано 22 апреля, в 14:28
Татьяна Михайловна, вы хоть спрашивайте, у кого нибудь, прежде чем писать
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+1
Татьяна Сергеева
Написано 22 апреля, в 15:25
Yura65rus, исправила на "вырвало мост". Пойдет?
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+3
Yura65rus
Написано 22 апреля, в 16:10
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+2
ZLOI275
Написано 22 апреля, в 14:40
Эх видать добили грузовичок. Деньги деньги деньги, а про ремонт некогда думать.......
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+4
Nektos
Написано 22 апреля, в 17:05
Тещин язык коварное место
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+3
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