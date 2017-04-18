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Каждый день поступает тысяча заявлений на «дальневосточный гектар»
Sun-news.ru

Каждый день поступает тысяча заявлений на «дальневосточный гектар»

Количество его потенциальных получателей оценивается в 8 млн человек

Количество потенциальных получателей «дальневосточного гектара» оценивается в 8 млн человек. Такой прогноз озвучил на экспертном круглом столе заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Мы сделали прогноз потенциального количества получателей «дальневосточного гектара». 6% граждан России однозначно сказали, что готовы взять участки на Дальнем Востоке. Таким образом, количество потенциальных получателей «гектаров» будет в районе 7-8 млн человек. Программа «дальневосточный гектар» - это национальный проект, в котором может поучаствовать каждый гражданин Российской Федерации. А это 146 млн человек. Проект рассчитан до 2035 года и в нем примут участие несколько поколений граждан России», – прокомментировал замглавы Минвостокразвития России.

Как отметил замруководителя Росреестра Андрей Приданкин, в день приходит порядка тысячи заявлений от граждан на получение земельных участков на Дальнем Востоке. «Если оценивать тренд, он идет только вверх», – подчеркнул представитель Росреестра.

Как заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Мы видим большой интерес россиян к этому проекту. Понятно, что этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение «дальневосточного гектара» постепенно. Все-таки получение земли – ответственный шаг. Нужно понимать цели и задачи – для чего берется участок, проанализировать затраты, посмотреть, какими мерами поддержки можно воспользоваться при освоении своего «дальневосточного гектара».

По словам Сергея Качаева, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит социологические замеры, чтобы точнее определить характеристики получателя «дальневосточного гектара». «Мы работаем над целым комплексом мер поддержки для получателей «дальневосточного гектара», которые призваны стимулировать спрос», – добавил он.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. По последним данным за весь период программы от граждан России поступило свыше 84 тысяч заявок.

Источник: пресс-служба Минвостокразвития

Автор: Лиза Ре, 22 апреля, в 13:03 +3
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Комментарии
Ярославчик
Написано 22 апреля, в 13:08
Я думал уже земли не осталось...
Посмотрим, что будет через 5 лет с этими гектарами...когда люди начнут понимать, что они не вывозят эти участки.
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано 22 апреля, в 13:57
Ярославчик, у меня коллега взял. И тетка его. Он к крестьянской работе привычный. Но пока репу чешет - в этом году не засеет. В следующем собирается. Что-то сомневаюсь я...
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+6
Ярославчик
Написано 22 апреля, в 18:25
НюНик_просто_Анна, многие схватили эти участки, а теперь не знают что с ними делать...а ведь через 5 лет надо уже налоги за него платить.
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+7
КТБ
Написано 22 апреля, в 20:47
НюНик_просто_Анна, что толку что мы садим ...при чём сами разрабатывали...убирали следы жизнедеятельности - остатки разрушенных домов сараев построек ...горы хлама и многолетние помойки...корчевали деревья ...с октября 2 коллективные заявки ...до сей поры не получили...
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+3
Еще 3 комментария
ostrovsakhalin
Написано 22 апреля, в 14:15
Взять то взяли. Но есть ли в законе прямой запрет на субаренду и продажу.
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+3
agronom
Написано 22 апреля, в 14:17
ostrovsakhalin, есть.
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+3
kholmchanin
Написано 22 апреля, в 19:48
Да хоть 10 тыс. заявок ежечасно, безоговорочно РАЗДАВАТЬ
всем жаждущим новоявленным капиталистам! Никто не ведает,
чё там будет дальше, вот и будут первопроходцами, чтоб
другим не повадно было про обещанную халяву...
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+1
Nektos
Написано 22 апреля, в 21:10
Самое интересное что строить жилье на нем нельзя
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+2
Serg12
Написано 22 апреля, в 22:39
Nektos,
а по подробней? а зачем тогда на их сайте когда заполняешь заявление есть пункт вид разрешенного использования
"Для индивидуального жилищного строительства"?????
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−1
Nektos
Написано 22 апреля, в 22:41
Serg12, что изменили условия что ли? Изначально было не для строительства жилья

Ну если так, то хорошо
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+1
Reader
Написано 23 апреля, в 08:54
Nektos, можно
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+4
Еще 1 комментарий
Хронос
Написано 22 апреля, в 23:02
Хорошая замануха по налогу. Скоро введут закон, чтобы каждый сам платил свои налоги, а не работодатель, а это порядка более 42% + гектар, дача, транспорт и тд. Посмотрим при зарплате в 25000 рублей и кредитах под 17-25 %, как народ разворачиваться будет. Недавно только у нас землю у фермеров забрали, куда они трактора свои денут? А ведь они миллионы стоят. Наша власть - мошенники, они с этого начинали, а Вам тут лапшу на уши вешают. Денег в стране нет, зарплаты не повышают, тарифы увеличивают, цены тоже. А сами декларации за 2016 год подали, так там только Путин и Медведев нищие, (для нас, мы то знаем как и все, что это не так, но молчим) чуть более 8000000 рублей получили, я лично 200000 рублей.
Отряды Путина создали, смешно, люди себя в рабов превращают! С ума Россия сходит!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано 23 апреля, в 07:56
Хронос, лизоблюдство и попоцелование всегда было отличительной чертой в нашей стране. Культ личности ничему население (а народом назвать их язык не повернется) не научил
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+6
Zwain
Написано 23 апреля, в 09:19
Хронос, А кагда в отряды Сердюкова будут записывать??? У них "бабосы" сразу !!!
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+1
Alexsander Vladimirovich
Написано вчера, в 08:12
Очередное "кидалово" населения, все это уже было при приватизации, с начало ворье напечатало бумажек и под это дело все прибыльное производство и ресурсы прибрало к рукам, затем решили избавится от жил.фондов сбагрив все расходы на содержание и ремонт на частника передав ему жилье в большинстве случаев в заведомо плачевном состоянии. Ну и теперь решили за счет граждан пустующие земли облагородить и при этом заработать на этом. Почему до сих пор нет никакой четкой схемы что будет дальше с этими гектарами, да потому что сейчас еще трудно просчитать что выйдет и сколько можно будет с этого поиметь, а иметь будут не переживайте, если по результатам народ вложится и построится, тогда вам и объявят реальную стоимость гектару, только вот большинство уже станет заложниками "своих" гектаров. А в России, где частная собственность удел власть имущих, а для простого народа просто надпись на бумажке, подобные азартные игры с государством вдвойне опасны, завтра какому нибудь чиновнику вид с "вашей" земли понравится, дорогу решат построить, или для "приморских" ферм земля разработанная понадобится и прощай ваша "собственность".
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+1
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