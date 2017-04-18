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Горящий Chaser потушили пожарные в Корсакове
фото и видео очевидцев

Горящий Chaser потушили пожарные в Корсакове

Салон автомобиля сильно поврежден

Пожар произошел сегодня, 22 апреля в третьем часу дня в Корсакове на улице Первомайской, в районе оптового рынка.

По словам очевидцев,  автомобиль Toyota Chaser.был окутан дымом. На место прибыла 1 автоцистерна пожарной части. На тот момент в салоне автомобиля огнем была уже повреждена обшивка и передняя панель. 

По предварительной информации, короткое замыкание произошло из-за того, что владелец не выключил фары, припарковав Toyota Chaser. Причины возгорания установят дознаватели.

Автор: Татьяна Сергеева, 22 апреля, в 16:47 +4
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Комментарии
ZLOI275
Написано 22 апреля, в 16:51
Да ну вряд-ли фары виноваты. Скорее всего кто-то что-то там не качественно сделал.
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+4
Nektos
Написано 22 апреля, в 17:07
Наверняка с электрикой что то было
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0
Nektos
Написано 22 апреля, в 17:10
Наверное что то с электропроводкой было
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+3
EXCLUSIVE
Написано 22 апреля, в 18:50
Одни шаманы собрались
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+1
serega
Написано 22 апреля, в 19:13
EXCLUSIVE, почему шаманы?
Вы наверно считаете,что включенные фары,могли стать причиной пожара?
По моему,они могли только АКБ разрядить.
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0
Serg12
Написано 22 апреля, в 22:29
serega, да все что угодно может быть , начиная от лампочки.... не стандартные стояли грелись фишки проводка и .т.д.
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0
serega
Написано 22 апреля, в 22:36
Serg12, от не правильных( в смысле ват ) лампочек. Греется только клемма,которая подсоединяется к лампе. Но ни как ни провода!
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0
Еще 2 комментария
Masenkaya
Написано 23 апреля, в 10:03 Отредактированно 23 апреля, в 10:05
при чем тут фары

это с электро что то...
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0
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