Горящий Chaser потушили пожарные в Корсакове

фото и видео очевидцев

Пожар произошел сегодня, 22 апреля в третьем часу дня в Корсакове на улице Первомайской, в районе оптового рынка.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Chaser.был окутан дымом. На место прибыла 1 автоцистерна пожарной части. На тот момент в салоне автомобиля огнем была уже повреждена обшивка и передняя панель.

По предварительной информации, короткое замыкание произошло из-за того, что владелец не выключил фары, припарковав Toyota Chaser. Причины возгорания установят дознаватели.