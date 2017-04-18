фото и видео очевидцев
Горящий Chaser потушили пожарные в Корсакове
Салон автомобиля сильно поврежден
Пожар произошел сегодня, 22 апреля в третьем часу дня в Корсакове на улице Первомайской, в районе оптового рынка.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Chaser.был окутан дымом. На место прибыла 1 автоцистерна пожарной части. На тот момент в салоне автомобиля огнем была уже повреждена обшивка и передняя панель.
По предварительной информации, короткое замыкание произошло из-за того, что владелец не выключил фары, припарковав Toyota Chaser. Причины возгорания установят дознаватели.
Вы наверно считаете,что включенные фары,могли стать причиной пожара?
По моему,они могли только АКБ разрядить.
это с электро что то...