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Сахалинские власти озабочены судьбой шахты «Ударновской»

Сахалинские власти озабочены судьбой шахты «Ударновской»

Запасы угля практически истощились

Областные власти озабочены судьбой шахты «Ударновской». Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Олега Кожемяко с коллективом предприятия «Сахалинуголь-6».

Перед началом мероприятия глава региона спустился в шахту на глубину 110 метров, ознакомился с используемыми технологиями и условиями труда. Сегодня компания, в которой трудятся 443 человека, находится в сложной экономической ситуации. До критически низких показателей упала добыча угля. В прошлом году она составила всего 187,3 тысячи тонн.

- В первом квартале текущего года мы сработали очень плохо, - обрисовал положение, выступая на встрече с коллективом, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Сахалинуголь-6» Александр Хван.  - Добыто всего 19 тысяч тонн. При этом в марте и апреле угля практически не было.

Между тем, по оценкам экономистов, предприятие только для обеспечения своих текущих расходов без учета трат на развитие должно ежемесячно выдавать «на-гора» не менее 40 тысяч тонн угля. Однако обеспечить такой уровень добычи не представляется возможным.

- Проблема в том, что запасы угля, которые экономически выгодно добывать, за время, прошедшее с момента открытия шахты в 1924 году, практически истощились, - сказал Александр Хван. Он напомнил, что в 2014-2015 годах областное правительство оказало серьезную поддержку шахте, выделив в виде субсидий около 870 миллионов рублей. Эти средства позволили предприятию продержаться два года. Тем не менее, сегодня сумма убытков шахты составляет около 700 миллионов рублей.

- Без освоения новых горизонтов мы обеспечены работой только до октября.  Далее, если не будет поддержки правительства, на мой взгляд, шахта однозначно работать не сможет, - заключил исполняющий обязанности генерального директора.

Такой же точки зрения придерживается один из учредителей ООО «Сахалинуголь-6» Олег Мисевра.

- Следует понимать, что любые вложения в шахту будут безвозвратными, - заявил он. – Возможности учредителей по поддержке убыточного предприятия исчерпаны. Поэтому есть два пути. Первый – дополнительные огромные финансовые вливания. Эти деньги нужны для того, чтобы фактически построить новую шахту и довести добычу до миллиона тонн в год.  Тогда предприятие сможет жить. Но я не знаю, откуда такие инвестиции могут взяться. Второй путь – использовать имеющиеся запасы и потихоньку предприятие закрывать.

Также он напомнил участникам встречи, что в шахте есть и большие проблемы с обеспечением безопасности работ. А это может привести к трагическим последствиям.

В первую очередь руководству компании следует заняться обеспечением безопасности работ. Такое мнение озвучил губернатор Олег Кожемяко.

- Вопрос не только в том, сколько нужно вложить средств, чтобы предприятие проработало стабильно хотя бы несколько лет, - сказал он. – Главное, чтобы людям были гарантированы безопасные условия труда, если это вообще возможно. 

Губернатор напомнил о случаях, когда инвестиции в старые угольные предприятия с целью сохранения рабочих мест приводили к трагедиям.

- Ростехнадзор должен выдать заключение о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации шахты. Это ключевой вопрос, потому что ничто не может быть важнее человеческой жизни. Люди не должны оказаться заложниками ситуации, - так обозначил свою принципиальную позицию Олег Кожемяко.

Что касается экономической составляющей, по мнению губернатора, необходимо провести полномасштабное исследование угольных запасов, чтобы владельцы шахты могли определить ее дальнейшую судьбу.

В ходе встречи с коллективом было принято решение о том, что руководство проблемного угольного предприятия совместно с профсоюзом, представителями областных и муниципальных властей разработает «дорожную карту», предусматривающую комплекс мероприятий на ближайшие месяцы, в частности, организацию обучения сотрудников по новым, востребованным в районе специальностям.

- Вскоре каждый из вас должен определиться, где он может трудиться с учетом состояния здоровья и имеющихся профессиональных навыков, - сказал губернатор, обращаясь к участникам встречи. – Всем необходимо рассмотреть возможность бесплатного обучения по новой специальности за счет средств областной казны, владельцев шахты или будущих работодателей.

По оценке кадровой службы «Сахалинуголь-6», 118 человек из числа нынешних работников имеют возможность без дополнительной профессиональной подготовки получить работу на предприятиях «Восточной горнорудной компании». Это крупнейшее предприятие отрасли в регионе. В прошлом году оно добыло на Солнцевском разрезе 4 миллиона тонн угля, что составляет около 77 процентов общей добычи в регионе, и отгрузило за пределы области 2,9 миллиона тонн. Перспективы компании связаны с реализацией масштабного инвестиционного проекта. Он предусматривает разработку Солнцевского месторождения энергетических углей и создание необходимой транспортной инфраструктуры: строительство 28-километрового магистрального конвейера от месторождения до модернизированного порта Шахтерск. А это означает, что компании требуются новые квалифицированные кадры. И она готова взять на себя расходы по переподготовке будущих сотрудников, а также при необходимости создать условия для работы вахтовым методом. «Восточная горнорудная компания» заключила договор с Сахалинским горным техникумом на обучение и повышение квалификации бульдозеристов, экскаваторщиков, водителей карьерных самосвалов. Также на средства областного бюджета закуплены различные современные тренажеры для обучения горняков.

- Необходимо сделать так, чтобы каждый работник шахты знал свои дальнейшие перспективы, - обратил особое внимание губернатор. – Шахтеры обычно выходят на пенсию молодыми, в трудоспособном возрасте. И конечно, они готовы работать. Между тем, около 140 человек требуются на Солнцевском угольном разрезе, еще около 70 – на Бошняковском. Для кого-то работа найдется на Сахалинской ГРЭС-2, кто-то будет востребован непосредственно по месту жительства, возможно, на общественных работах. Правительство области готово оказать поддержку в этом деле. Углегорский район мы не бросаем, вкладываем в его развитие средства. Будем делать это и впредь. Естественно, мы заинтересованы и в том, чтобы жители этого муниципального образования имели работу с достойной оплатой труда.

Олег Кожемяко подчеркнул - за ситуацией вокруг шахты «Ударновской» он будет следить лично.  

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

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Областные власти озабочены судьбой шахты «Ударновской»
Автор: Лиза Ре, 22 апреля, в 17:03 +4
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Комментарии
ZLOI275
Написано 22 апреля, в 20:13
Красивы песни, красивы басни, но что-то верится с трудом. Уж сколько раз в закрытых шахтах народ бросали в произвол. Крутитесь сами как хотите. Ищите сами вы на хлеб......
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+3
ostrovsakhalin
Написано 22 апреля, в 20:52
Сколько оказывается озабоченных))) а работать и решать проблемы не пытались они
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0
Radmilka
Написано 23 апреля, в 00:57
Жалко шахту, она последняя осталась на Дальнем востоке
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0
багз-банни
Написано 23 апреля, в 20:16
Одну уже затопили.Эту тоже?
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+2
USR212
Написано 23 апреля, в 21:00
Надо идти в новые места, какой смысл держать старую если там угля нет?
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