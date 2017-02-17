Два пожара потушили 22 февраля в Александровск-Сахалинском районе

Один произошел в райцентре, второй - в с. Виахту

22 февраля в 03.00 диспетчеру Александровск-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в селе Виахту горит баня.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент баня горела на площади 9 кв. метра.

Пожар был локализован в 03.12, а в 03.40 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 2 человека и 1 единица техники.

В ту же ночь в 04.30 поступило сообщение о возгорании надворной постройки в райцентре. Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент постройка полыхала на площади 12 кв. метра.

Пожар был локализован в 04.37, а в 04.55 (полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.