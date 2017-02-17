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Регионы России перенимают опыт реализации сахалинского проекта "Доступная рыба"

Регионы России перенимают опыт реализации сахалинского проекта "Доступная рыба"

В правительстве островного региона состоялся "круглый стол" с представителями Мурманской, Магаданской, Амурской областей и Приморского края

На площадке правительства Сахалинской области состоялся «круглый стол», посвящённый вопросам реализации проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». В его работе приняли участие представители Мурманской, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, а также Приморского края.

Запустив проект «Доступная рыба» в мае 2015 года, островной регион тем самым вошёл в режим эксперимента, где апробировался и внедрялся новый подход в организации поставок и продажи рыбы. По мнению экспертов,  за более чем полтора года проект доказал свою состоятельность и эффективность.

- Для Сахалинской области это был пилотной проект, главной целью которого является обеспечение жителей островного региона качественной рыбой и рыбной продукцией по доступным ценам. Его основой является выстроенная система прямого взаимодействия между предприятиями рыбохозяйственного комплекса, оптово-распределительным звеном и предприятиями розничной торговли, - проинформировала Инна Павленко, министр торговли и продовольствия Сахалинской области.

Главный козырь – сохранение качества от производителя и доступная цена. Они  формируются за счёт оптимальной логистики и заключения прямых договоров. Особенностью является то, что на ценниках указывается отпускная и розничная цена. Это позволяет обеспечить  прозрачность механизма ценообразования для потребителей.

- В проект мы включились с июля 2015 года. За полтора года с оптово-распределительного центра отгружена тысяча тонн мороженой рыбы. ООО «Промхолод»  заключено около 300 договоров как с торговыми предприятиями во всех муниципальных образованиях Сахалина, так и рыбодобывающими компаниями. Ежедневно принимаем заявки и сами осуществляем доставку продукции по Южно-Сахалинску и по югу острова, - сообщил Игорь Глек,  заместитель директора ООО «Промышленный холод».

В настоящее время в проекте задействованы 67 рыбодобывающих предприятий, один оптово-распределительный центр и  304 объекта торговли по всей Сахалинской области. За полтора года ими реализовано около 2,4 тыс.тонн рыбы и рыбной продукции, в том числе около 20 тонн - уловы шестимильной зоны. Реализованные объёмы выросли почти в полтора раза  по сравнению с 2015 годом.

Согласно правилам проекта, основной объект продажи - свежемороженная неразделанная  рыба. И это неслучайно, так как она является базовым продуктом питания для островитян и может использоваться в качестве сырья для приготовления кулинарных  блюд, включая посол, копчение и другое, исходя из предпочтений потребителей.

- Хочу присоединиться к уже сказанному. Когда проект только запускался, то объём выкладки рыбной продукции на витринах наших магазинов был незначительным. По сравнению с сегодняшним днём выбор отличался в 2-2,5 раза. Сейчас наши покупатели могут приобрести самый широкий ассортимент продукции, выпускаемой рыбопромышленным комплексом Сахалинской области. Проект действительно имеет важное социальное значение, - поделилась мнением Елена Каунова, директор сети супермаркетов.

В 2016 году с целью  распространения лучшего  опыта министерством торговли и продовольствия Сахалинской области был  организован и проведён конкурс «Лучший участник проекта «Региональный продукт «Доступная рыба».  В номинации  среди  муниципальных образований победителем был признан Невельский городской округ.

- На территории района в проекте участвуют 18 хозяйствующих субъектов и 19 торговых объектов, что составляет 33 % от общего количества торговых предприятий на территории городского округа. За время реализации проекта продано 109 тонн рыбы. По оценке людей - это востребованный проект, - озвучила в своём выступлении Татьяна Сидорук, вице-мэр МО «Невельский городской округ».

За счёт сокращения числа посреднических структур и обеспечения прозрачности хозяйственных операций, удалось снизить цену на рыбную продукцию. За полтора года, с мая 2015 по февраль 2017 года, например, навага подешевела с 115 до 66 рублей,    камбала - с 150 до 85 рублей, терпуг - с 230 до 116 рублей, треска с 280 до 125 рублей, минтай с 135 до 87 рублей.  В лососёвую путину прошлого года  средняя цена горбуши варьировалась в пределах 80-104 рублей.

В результате в Сахалинской области сложились самые низкие цены на рыбу мороженую неразделанную в сравнении с другими субъектами ДФО. В декабрьском рейтинге островной регион занимал первое место по дешевизне данного продукта – 87,1 рубля за килограмм. Это почти в 1,9 раза дешевле, чем в среднем по дальневосточным субъектам.

- На сегодняшний день проект «Доступная рыба» - это один из самых понятных проектов, с  реальными результатами и перспективами его развития. Проект состоит из нескольких направлений.  В ритейле мы добились существенного снижения цены на свежемороженую рыбу.  Сейчас работаем с расширением ассортимента. Появились первые результаты и от других направлений проекта. Развитие фирменной торговой сети предприятий рыбопромышленного комплекса позволило  не только вывести на областной рынок продукцию по цене производителя, без торговых и транспортных накруток. Присутствие рыбаков  в торговых рядах  сделало доступным для  населения свежие и охлажденные рыбу и морепродукты (ранее за исключением лосося на рынках области остальное было большой редкостью). На рынке появился  новый сегмент. Крабов, устриц, голотурий, гребешков и т.д. можно приобрести в живом виде в любое время года. Места для торговли  рыбой и морепродуктами  определены практически во всех населенных пунктах области. Для жителей небольших поселений рыботовары доставляются автолавками. 

Большую популярность у населения имеют ярмарки (где всегда предусматриваются рыбные ряды, в том числе и для продажи своих уловов рыбаками), которые  регулярно проводятся во всех муниципальных образованиях, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров, - на начальном этапе скепсиса было много  и пришлось начинать  с жесткого администрирования.  Однако удержать  этот  проект, сделать его привлекательным для рыбаков,  торговли и населения удалось  только,  создав  правовую, логистическую и торговую инфраструктуру позволяющие решать социальные задачи рыночными методами.

По окончанию «круглого стола» его участники посетили оптово-распределительный центр, торговые предприятия и рыбную ярмарку в Южно-Сахалинске. По мнению гостей из других регионов страны, опыт и наработки Сахалинской области в сфере развития рыбной отрасли заслуживает внимания и поддержки на государственном уровне.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:08 +1
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Комментарии
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Anna16 Online
Написано сегодня, в 18:15
Доступная рыба?Что это?В сопоставимости с навагой и горбушой не чего не изменилось,что доступность,что на вкус не чего не изменилось...Кроме цен конечно.Цены при ХАВ были в 2-3 раза меньше,доступнось такая же.

Так и напишите,что состоялась встреча старых друзей,за бюджетный счёт!
Что народ то дурить?
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