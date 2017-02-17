Регионы России перенимают опыт реализации сахалинского проекта "Доступная рыба"

На площадке правительства Сахалинской области состоялся «круглый стол», посвящённый вопросам реализации проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». В его работе приняли участие представители Мурманской, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, а также Приморского края.

Запустив проект «Доступная рыба» в мае 2015 года, островной регион тем самым вошёл в режим эксперимента, где апробировался и внедрялся новый подход в организации поставок и продажи рыбы. По мнению экспертов, за более чем полтора года проект доказал свою состоятельность и эффективность.

- Для Сахалинской области это был пилотной проект, главной целью которого является обеспечение жителей островного региона качественной рыбой и рыбной продукцией по доступным ценам. Его основой является выстроенная система прямого взаимодействия между предприятиями рыбохозяйственного комплекса, оптово-распределительным звеном и предприятиями розничной торговли, - проинформировала Инна Павленко, министр торговли и продовольствия Сахалинской области.

Главный козырь – сохранение качества от производителя и доступная цена. Они формируются за счёт оптимальной логистики и заключения прямых договоров. Особенностью является то, что на ценниках указывается отпускная и розничная цена. Это позволяет обеспечить прозрачность механизма ценообразования для потребителей.

- В проект мы включились с июля 2015 года. За полтора года с оптово-распределительного центра отгружена тысяча тонн мороженой рыбы. ООО «Промхолод» заключено около 300 договоров как с торговыми предприятиями во всех муниципальных образованиях Сахалина, так и рыбодобывающими компаниями. Ежедневно принимаем заявки и сами осуществляем доставку продукции по Южно-Сахалинску и по югу острова, - сообщил Игорь Глек, заместитель директора ООО «Промышленный холод».

В настоящее время в проекте задействованы 67 рыбодобывающих предприятий, один оптово-распределительный центр и 304 объекта торговли по всей Сахалинской области. За полтора года ими реализовано около 2,4 тыс.тонн рыбы и рыбной продукции, в том числе около 20 тонн - уловы шестимильной зоны. Реализованные объёмы выросли почти в полтора раза по сравнению с 2015 годом.

Согласно правилам проекта, основной объект продажи - свежемороженная неразделанная рыба. И это неслучайно, так как она является базовым продуктом питания для островитян и может использоваться в качестве сырья для приготовления кулинарных блюд, включая посол, копчение и другое, исходя из предпочтений потребителей.

- Хочу присоединиться к уже сказанному. Когда проект только запускался, то объём выкладки рыбной продукции на витринах наших магазинов был незначительным. По сравнению с сегодняшним днём выбор отличался в 2-2,5 раза. Сейчас наши покупатели могут приобрести самый широкий ассортимент продукции, выпускаемой рыбопромышленным комплексом Сахалинской области. Проект действительно имеет важное социальное значение, - поделилась мнением Елена Каунова, директор сети супермаркетов.

В 2016 году с целью распространения лучшего опыта министерством торговли и продовольствия Сахалинской области был организован и проведён конкурс «Лучший участник проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». В номинации среди муниципальных образований победителем был признан Невельский городской округ.

- На территории района в проекте участвуют 18 хозяйствующих субъектов и 19 торговых объектов, что составляет 33 % от общего количества торговых предприятий на территории городского округа. За время реализации проекта продано 109 тонн рыбы. По оценке людей - это востребованный проект, - озвучила в своём выступлении Татьяна Сидорук, вице-мэр МО «Невельский городской округ».

За счёт сокращения числа посреднических структур и обеспечения прозрачности хозяйственных операций, удалось снизить цену на рыбную продукцию. За полтора года, с мая 2015 по февраль 2017 года, например, навага подешевела с 115 до 66 рублей, камбала - с 150 до 85 рублей, терпуг - с 230 до 116 рублей, треска с 280 до 125 рублей, минтай с 135 до 87 рублей. В лососёвую путину прошлого года средняя цена горбуши варьировалась в пределах 80-104 рублей.

В результате в Сахалинской области сложились самые низкие цены на рыбу мороженую неразделанную в сравнении с другими субъектами ДФО. В декабрьском рейтинге островной регион занимал первое место по дешевизне данного продукта – 87,1 рубля за килограмм. Это почти в 1,9 раза дешевле, чем в среднем по дальневосточным субъектам.

- На сегодняшний день проект «Доступная рыба» - это один из самых понятных проектов, с реальными результатами и перспективами его развития. Проект состоит из нескольких направлений. В ритейле мы добились существенного снижения цены на свежемороженую рыбу. Сейчас работаем с расширением ассортимента. Появились первые результаты и от других направлений проекта. Развитие фирменной торговой сети предприятий рыбопромышленного комплекса позволило не только вывести на областной рынок продукцию по цене производителя, без торговых и транспортных накруток. Присутствие рыбаков в торговых рядах сделало доступным для населения свежие и охлажденные рыбу и морепродукты (ранее за исключением лосося на рынках области остальное было большой редкостью). На рынке появился новый сегмент. Крабов, устриц, голотурий, гребешков и т.д. можно приобрести в живом виде в любое время года. Места для торговли рыбой и морепродуктами определены практически во всех населенных пунктах области. Для жителей небольших поселений рыботовары доставляются автолавками.

Большую популярность у населения имеют ярмарки (где всегда предусматриваются рыбные ряды, в том числе и для продажи своих уловов рыбаками), которые регулярно проводятся во всех муниципальных образованиях, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров, - на начальном этапе скепсиса было много и пришлось начинать с жесткого администрирования. Однако удержать этот проект, сделать его привлекательным для рыбаков, торговли и населения удалось только, создав правовую, логистическую и торговую инфраструктуру позволяющие решать социальные задачи рыночными методами.

По окончанию «круглого стола» его участники посетили оптово-распределительный центр, торговые предприятия и рыбную ярмарку в Южно-Сахалинске. По мнению гостей из других регионов страны, опыт и наработки Сахалинской области в сфере развития рыбной отрасли заслуживает внимания и поддержки на государственном уровне.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области