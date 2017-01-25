Поезд зацепил внедорожник в Холмске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 23 февраля днем в Холмске.

По словам очевидцев, Toyota Land Cruiser Prado заглох у железнодорожных путей в районе мясокомбината. Иномарку зацепил поезд.

Люди, находящиеся в момент столкновения в автомобиле, не пострадали.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Напомню, ранее сообщалось, что 25 января в Холмске, недалеко от мясокомбината (район серных источников) грузовой поезд зацепил автомобиль Toyota Cami.

26 января примерно в 03:30 в селе Правда Холмского района поезд врезался в Lexus.

28 января на переезде в Садовниках в Холмском районе застрял автомобиль, чтобы избежать столкновения, поезд применил экстренное торможение.