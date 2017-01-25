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Поезд зацепил внедорожник в Холмске
фото очевидцев

Поезд зацепил внедорожник в Холмске

Иномарка заглохла у ж/д путей

ДТП произошло сегодня, 23 февраля днем в Холмске.

По словам очевидцев, Toyota Land Cruiser Prado заглох у железнодорожных путей в районе мясокомбината. Иномарку зацепил поезд. 

Люди, находящиеся в момент столкновения в автомобиле, не пострадали. 

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Напомню, ранее сообщалось, что 25 января в Холмске, недалеко от мясокомбината (район серных источников) грузовой поезд зацепил автомобиль Toyota Cami.

26 января примерно в 03:30 в селе Правда Холмского района поезд врезался в Lexus.

28 января на переезде в Садовниках в Холмском районе застрял автомобиль, чтобы избежать столкновения, поезд применил экстренное торможение.

Галерея
Внедорожник и поезд, Фото: 1
Внедорожник и поезд, Фото: 2
Внедорожник и поезд, Фото: 3
Внедорожник и поезд, Фото: 4
Внедорожник и поезд, Фото: 5
Внедорожник и поезд, Фото: 6
Внедорожник и поезд, Фото: 7
Внедорожник и поезд
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:30 +3
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Комментарии
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 13:43
Поезда ваше озверели)
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+10
TROL
Написано сегодня, в 13:55
Clint_EASTwood,
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+4
YuliyaK
Написано сегодня, в 15:20
Clint_EASTwood,
тож об этом подумала
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:47
А что он в сугробе то делал?!
Он с дороги вылетел в сугроб и застрял???
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 15:32
Masenkaya, скорее всего поездом протащило
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:05
KsuKsu, да там сугроб такой высокий, мне кажется вряд ли ...
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0
Online
komissar Online
Написано сегодня, в 14:08
Ни хрена себе зацепил, зацепил это когда бампер отвалился, а там пол морды нет
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+1
legkiy
Написано сегодня, в 14:25 Отредактированно сегодня, в 14:28
по мне так байки про крузак говорят....припарковал слишком близко в ж/д полотну вот и зацепил его поезд....а вот так заглохнуть и попасть под поезд при условии что автодорога находится в 2 метрах от ж/д путей....это просто настоящим сказочником нужно быть...если присмотреться то видно даже место накатанное парковочное есть где крузак и стоял....поделом ему будет....научится теперь правильно парковаться
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0
Barmaley72
Написано сегодня, в 16:34
legkiy, Пушкин отдыхает!!!!!!
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0
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 15:14
Прадик взял такой и заглох а путях...люди такие сидят и ждут столкновения...поезда такие носятся и носятся как угарелые....

Опять проскочить хотели наверно...
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+1
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 15:25
На фоне этой вот новости http://astv.ru/news/criminal/2017-02-21-sinu-pogib..
предлагаю назначить виновной РЖД,ибо чего они ездят где ни попадя эти поезда
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+3
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