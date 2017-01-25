фото очевидцев
Поезд зацепил внедорожник в Холмске
Иномарка заглохла у ж/д путей
ДТП произошло сегодня, 23 февраля днем в Холмске.
По словам очевидцев, Toyota Land Cruiser Prado заглох у железнодорожных путей в районе мясокомбината. Иномарку зацепил поезд.
Люди, находящиеся в момент столкновения в автомобиле, не пострадали.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
Напомню, ранее сообщалось, что 25 января в Холмске, недалеко от мясокомбината (район серных источников) грузовой поезд зацепил автомобиль Toyota Cami.
26 января примерно в 03:30 в селе Правда Холмского района поезд врезался в Lexus.
28 января на переезде в Садовниках в Холмском районе застрял автомобиль, чтобы избежать столкновения, поезд применил экстренное торможение.
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7 Внедорожник и поезд
Он с дороги вылетел в сугроб и застрял???
Опять проскочить хотели наверно...
предлагаю назначить виновной РЖД,ибо чего они ездят где ни попадя эти поезда