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Жителя Охи подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Жителя Охи подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Мужчину заключили под стажу

В следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области от местной жительницы поступило заявление об изнасиловании её 16-летней дочери.

Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый 37-летний житель Охи. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 16 февраля 2017 года девушка зашла в гости к знакомому своей матери и через некоторое время заснула.

Подозреваемый был пьян. Он воспользовался тем, что девочка спала, и изнасиловал ее.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на  установление объективной картины совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:54 +2
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Место
Оха
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:59
И откуда такие уроды берутся?
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0
Matso
Написано сегодня, в 16:02
ну и нехер таких знакомых иметь
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0
senchick
Написано сегодня, в 16:20
Чет нефига не понял.... 16-ти летняя зашла к какому-то "мужику" домой, где уснула
Какой-то синдром "Дианы" прям
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 16:27
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0
leksoos13
Написано сегодня, в 17:05
senchick, я тож не понял этого:девушка зашла в гости к знакомому своей матери. Ей спать чтоли негде было? Или провоцировала пьяного?
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:44
Странная девочка.... приперлась к пьяному мужику домой, где уснула....
уроком будет.
а этого му***а на кол!
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 17:28
Весеннее обострение что ли.....
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