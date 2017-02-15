Жителя Охи подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области от местной жительницы поступило заявление об изнасиловании её 16-летней дочери.

Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый 37-летний житель Охи. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 16 февраля 2017 года девушка зашла в гости к знакомому своей матери и через некоторое время заснула.

Подозреваемый был пьян. Он воспользовался тем, что девочка спала, и изнасиловал ее.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление объективной картины совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.