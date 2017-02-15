Женщина-пешеход пострадала при столкновении двух внедорожников в Южно-Сахалинске

21 февраля в 14:20 минут 42-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara двигался на восток по улице Киевской.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на перекрестке с улицей Степной, по предварительным данным, водитель не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser, произошло столкновение.

От удара автомобиль Suzuki Grand Vitara отбросило на 61-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по обочине улицы Киевской.

В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.