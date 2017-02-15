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Женщина-пешеход пострадала при столкновении двух внедорожников в Южно-Сахалинске

Женщина-пешеход пострадала при столкновении двух внедорожников в Южно-Сахалинске

Авария произошла днем 21 февраля

21 февраля в 14:20 минут 42-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara двигался на восток по улице Киевской.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на перекрестке с улицей Степной, по предварительным данным, водитель не уступил дорогу автомобилю  Toyota Land Cruiser, произошло столкновение.

От удара автомобиль Suzuki Grand Vitara отбросило на 61-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по обочине улицы Киевской.

В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:54 0
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Событие
ДТПаварияпострадал пешеход
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:02
Suzuki Grand Vitara — это кроссовер а не внедорожник...
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+1
Белый Мишка
Написано сегодня, в 12:37
TROL, они приукрасили))) Grand Vitara на европейский манер, а так это банальная Escudo
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:15
Белый Мишка, ну уже бы писали беленькая врезалась в красненькую ...приукашенцы..
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0
serega81
Написано сегодня, в 11:17
Оказалась не в том месте,не в то время.....
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 15:35
Дааа...

Пострадавшей выздоровления
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+2
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