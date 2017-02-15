Жильцов многоэтажки в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за пожара

Ночью 22 февраля жильцы многоквартирного жилого дома по улице Пограничная в Южно-Сахалинске услышали хлопки в подъезде, почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 01:44. Спустя пять минут сотрудники пожарной охраны прибыли на место возгорания.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, прибывшие пожарные обнаружили, что горит мусор в помещении, где должен находиться мусорный контейнер. Огнеборцы немедленно приступили к тушению.

«Пожар произошел в помещении первого этажа жилого дома. Труба мусоропровода раскалилась от жара и полопалась. Было принято решение эвакуировать жильцов подъезда по маршевым лестницам. В это время пожарные уже тушили очаг возгорания. Когда все жильцы подъезда были выведены, пожарные приступили к тушению пламени на крыше. Крыша горела в месте вывода трубы мусоропровода. Сразу же приступили к тушению с двух сторон – со стороны улицы воду подавали, используя автоматический коленчатый подъёмник», - рассказал помощник начальника караула 6-ой пожарно-спасательной части Сергей Власов.

Пожар был локализован в 01.56, а в 02.27 полностью ликвидирован. В результате решительных действий пожарных, огонь остановили на той площади, которая была на момент обнаружения пожара. В тушении были задействованы 10 человек и 3 единицы техники. Условием, способствовавшим развитию пожара, стало позднее обнаружение и сообщение о нём. Причины пожара уточняются.