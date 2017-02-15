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Сахалинские почтовые отделения уходят на выходные 23 февраля и 8 марта
Life.ru

Сахалинские почтовые отделения уходят на выходные 23 февраля и 8 марта

Опубликован график работы Почты России

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта рабочий день отделений почтовой связи Сахалинской области будет сокращен на один час, сообщает пресс-служба Почты России.

23, 24 февраля и 8 марта 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:49 +1
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Комментарии
marrgo
Написано сегодня, в 13:25
В МФЦ не могу бумажку получить уже месяц...там мотивируют тем что так работает ПОЧТА РОССИИ
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