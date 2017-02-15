Утечка холодной воды и ДТП создали пробку в Южно-Сахалинске

Фото Младена Ириолова

По словам водителя одного из автомобилей, авария произошла как раз из-за порыва трубы

Сегодня утром, 22 февраля на перекрестке проспекта Мира и улицы Пионерской в Южно-Сахалинске произошла утечка холодной воды

Вода вытекала на проезжую часть.

Утром на этом перекрестке столкнулись внедорожник и "Тойота Королла". Водитель "Короллы" не успел затормозить за остановившимся перед ним у светофора внедорожником.

По словам водителя одного из автомобилей, авария произошла как раз из-за порыва трубы - на дороге образовалась шуга, было скользко.

Как рассказали в диспетчерской «Водоканала», об утечке специалистам известно, на месте работала аварийно-восстановительная бригада.

Отключений водоснабжения в связи с аварией не было. В настоящее время порыв ликвидирован.