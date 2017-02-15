Фото Младена Ириолова
Утечка холодной воды и ДТП создали пробку в Южно-Сахалинске
По словам водителя одного из автомобилей, авария произошла как раз из-за порыва трубы
Сегодня утром, 22 февраля на перекрестке проспекта Мира и улицы Пионерской в Южно-Сахалинске произошла утечка холодной воды
Вода вытекала на проезжую часть.
Утром на этом перекрестке столкнулись внедорожник и "Тойота Королла". Водитель "Короллы" не успел затормозить за остановившимся перед ним у светофора внедорожником.
По словам водителя одного из автомобилей, авария произошла как раз из-за порыва трубы - на дороге образовалась шуга, было скользко.
Как рассказали в диспетчерской «Водоканала», об утечке специалистам известно, на месте работала аварийно-восстановительная бригада.
Отключений водоснабжения в связи с аварией не было. В настоящее время порыв ликвидирован.
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 12:43
Дистанцию держать надо,а не валить все на дорогу.А то сидят на "попе" уткнувшись в телефон,а потом вода виновата,или резко затормозил,или еще что,только не я.
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+2
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:48
serega81, ага, в Южном все в притык ездят!
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:13
это ж кажись то самое злосчастное место,которое несколько лет назад вечно текло...там кругом старые коммуникации..там тупо на подводки к домам поменяли,остальное оставили со времён Петра первого...в итоге новые давление держат,а старые(чуть даванёшь) лопаются...кажись то самое место...На ДСК...
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+2
karina62
Написано сегодня, в 13:32
вот что надо ремонтировать, а не новые торговые центры строить и храмы с парками!
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+2
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татьяна.У Online
Написано сегодня, в 17:41
karina62, надо на капремонт труб собирать со всего мира......
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