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В Южно-Сахалинске состоится финал областного чемпионата «КЭС-Баскет»

В Южно-Сахалинске состоится финал областного чемпионата «КЭС-Баскет»

24 февраля состоятся полуфиналы, 25 февраля пройдут игры за третье и первое место

24-25 февраля в Южно-Сахалинске пройдет Финал областного этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Игры лучших школьных команд островного региона можно будет увидеть в спортивном зале ДЮСШ игровых видов спорта (ул. Пограничная, 49).

- В этом сезоне ШБЛ «КЭС-Баскет» отмечает 10-летний юбилей. Чемпионат, проходящий под девизом «Мы – одна команда!», объединил спортсменов из 64 регионов Российской Федерации от Калининграда до Сахалина, а также Монголии и Республики Киргизия. Общее количество участников баскетбольных баталий превысило полтора миллиона! – с гордостью отмечает менеджер «КЭС-Баскет» по сахалинской области Антон Лазарев.

В Сахалинской области участниками чемпионата стали 83 команды. Команды-призёры соревнований в муниципальных районах получили кубки и медали, победители соревнований дивизионов – комплекты профессиональной баскетбольной формы, а каждая школа-участница получит комплект профессиональных баскетбольных мячей от ШБЛ «КЭС-Баскет».

Лучшие из районных команд (победители дивизиональных этапов) приехали в Южно-Сахалинск, чтобы определить обладателей путевок на дальневосточный этап соревнований.

Участники «Финала четырех» у юношей:

1. школа № 18 Синегорск,

2. школа № 7 Оха,

3. школа № 2 Поронайск,

4. школа № 3 Невельск.

Участники «Финала четырех» у девушек:

1. школа № 22 Южно-Сахалинск,

2. школа № 7 Оха,

3. школа № 2 Поронайск,

4. школа № 2 Долинск.

- В программу Финала регионального чемпионата входят не только предварительные и финальные игры, но и красочные церемонии награждения победителей и призёров, весёлые баскетбольные конкурсы, насыщенное аудиосопровождение, а также выступления танцевальных коллективов, - рассказал Антон Лазарев.

24 февраля состоятся полуфиналы. Начало в 11:00. 25 февраля пройдут игры за третье и первое место. Матч за бронзовые награды у девушек начнется в 11:00, у юношей – в 12:00. Финал у девушек запланирован на 13:10, у юношей – на 15:40. В 15:00 пройдет «Матч всех звезд», а в 17:20 состоится церемония награждения.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:30 0
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