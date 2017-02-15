Двое охинцев сядут в тюрьму за избиение знакомого

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Один злоумышленник осужден на 6,3 года лишения свободы, другой - на 7 лет

Охинский суд признал двух местных жителей виновными в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Установлено, что ночью в кафе подсудимый вместе с соучастников, увидели потерпевшего, и решили отомстить последнему за ранее произошедший конфликт. Злоумышленники проследовали за мужчиной по пути от кафе до дома, повалили мужчину на землю и нанесли деревянной палкой, руками и ногами не менее 25 ударов в область головы и по различным частям тела. Потерпевший получил открытую тупую черепно-мозговую травму. После избиения преступники скрылись с места происшествия.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 6 лет 3 месяцев и 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.