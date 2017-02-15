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Двое охинцев сядут в тюрьму за избиение знакомого
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Двое охинцев сядут в тюрьму за избиение знакомого

Один злоумышленник осужден на 6,3 года лишения свободы, другой - на 7 лет

Охинский суд признал двух местных жителей виновными в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. 

Установлено, что ночью в кафе подсудимый вместе с соучастников, увидели потерпевшего, и решили отомстить последнему за ранее произошедший конфликт. Злоумышленники проследовали за мужчиной по пути от кафе до дома, повалили мужчину на землю и нанесли деревянной палкой, руками и ногами не менее 25 ударов в область головы и по различным частям тела. Потерпевший получил открытую тупую черепно-мозговую травму. После избиения преступники скрылись с места происшествия. 

Суд назначил мужчинам наказание в виде 6 лет 3 месяцев и 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:01 +1
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Комментарии
Online
Razrushitel Online
Написано сегодня, в 12:22
Ага, и вот тому, которому 7 лет дали за избиение полицейского, сейчас положенец по охинскому СИЗО...Короче по блатной статье заехал и положение соответствующее. Занавес.
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 13:00
Razrushitel, Среди зэчков поговорка есть, как бы народная мудрость. Лучше на воле никем, чем положенцем на зоне.
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0
serega81
Написано сегодня, в 12:45
Положенец
в России один положенец-Путин В.В
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 13:02
Нормальный срок, пусть веселятся в бараке.
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0
bai
Написано сегодня, в 14:39
Странно ! Что за убийство,что за избиение такая же мера наказания ?
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0
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