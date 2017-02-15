Специалист администрации Углегорска обманул сахалинца на 70 тысяч рублей

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Он получил деньги за помощь в оформлении аренды участка, но предоставить землю не мог

Следственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста по земельным вопросам администрации Углегорского городского поселения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Сахалинской области.

По версии следствия, житель Шахтерска хотел получить в аренду земельный участок в селе Ольшанка. Он написал заявление об этом в администрацию Углегорского городского поселения.

Мужчина обратился к подозреваемому, который пообещал помочь в решении вопроса за денежное вознаграждение.

"В феврале 2017 года подозреваемый, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребляя доверием, получил от гражданина деньги в размере 70 тысяч рублей за предоставление в аренду земельного участка, не имея при этом полномочий и реальной возможности в принятии такого решения, чем причинил жителю города Шахтерска значительный ущерб", - говорят в областном следкоме.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.