новости
новости
Регистрация
Специалист администрации Углегорска обманул сахалинца на 70 тысяч рублей
sud-isk.ru

Специалист администрации Углегорска обманул сахалинца на 70 тысяч рублей

Он получил деньги за помощь в оформлении аренды участка, но предоставить землю не мог

Следственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста по земельным вопросам администрации Углегорского городского поселения. Он подозревается  в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщают в областном следкоме, уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Сахалинской области.

По версии следствия, житель Шахтерска хотел получить в аренду земельный участок в селе Ольшанка. Он написал заявление об этом в администрацию Углегорского городского поселения.

Мужчина обратился к подозреваемому, который пообещал помочь в решении вопроса за денежное вознаграждение.

"В феврале 2017 года подозреваемый, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребляя доверием, получил от гражданина деньги в размере 70 тысяч рублей за предоставление в аренду земельного участка, не имея при этом полномочий и реальной возможности в принятии такого решения, чем причинил жителю города Шахтерска значительный ущерб", - говорят в областном следкоме.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:43 +2
Другие статьи по темам
Место
Углегорск
Популярное на ASTV
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 10:48
как-то дешево "специалист" оценил свои услуги, наверно участочек небольшенький просили...
Ответить
+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:49
Ничего удивительного это же специалист администрации ...
Ответить
+2
Bokassa
Написано сегодня, в 11:13
Ответить
0
vladsakh
Написано сегодня, в 11:20
Специалист широкого профиля.
Ответить
+1
senchick
Написано сегодня, в 12:18
Не специалист, а дешёвка.... Ну не может оформить участок, - не берись..
Ответить
0
Online
татьяна.У Online
Написано сегодня, в 17:43
Жадность..... у нас обещаного три года ждут..... хотел побыстрей наверно.....
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинские почтовые отделения уходят на выходные 23 февраля и 8 марта
Сахалинские почтовые отделения уходят на выходные 23 февраля и 8 марта
Около 30 юных тяжелоатлетов Южно-Сахалинска определят сильнейших
Около 30 юных тяжелоатлетов Южно-Сахалинска определят сильнейших
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru