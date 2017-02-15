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Около 30 юных тяжелоатлетов Южно-Сахалинска определят сильнейших

Около 30 юных тяжелоатлетов Южно-Сахалинска определят сильнейших

Участие в соревнованиях примут спортсмены от 10 до 17 лет

Молодые штангисты Южно-Сахалинска 26 февраля разыграют медали первенства по тяжелой атлетике, посвященного Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба ОГАУ ДС «Кристалл».

Эти традиционные соревнования проходят во дворце спорта «Кристалл» уже в четвертый раз. В этом году первенство соберет порядка тридцати спортсменов от 10 до 17 лет, в числе которых за награды будут бороться и представительницы слабого пола. Участники соревнований являются воспитанниками двух школ тяжелой атлетики: дворца спорта «Кристалл» и регионального отделения ЦСКА.

Победители в личном зачете определятся по сумме двух движений (рывок и толчок) в каждой весовой категории.

- Ребята уже имели возможность проявить себя в этом году на первенстве области, которое прошло в Холмске, - говорит тренер штангистов «Кристалла» Олег Васильев. - Там они заняли третье общекомандное место. Надеюсь, что на предстоящем первенстве нашим спортсменам удастся улучшить свои результаты.

Начало соревнований в 11:00 в зале тяжелой атлетики, который расположен на цокольном этаже дворца спорта «Кристалл» (ул. Горького, 29). Вход свободный.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:14 0
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