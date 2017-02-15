новости
новости
Регистрация
Перерубленную трактором руку пришили сахалинцу врачи областной больницы

Перерубленную трактором руку пришили сахалинцу врачи областной больницы

В лечебное учреждение Олег Пастырев поступил в крайне тяжелом состоянии

2 февраля 2017 года Олег Пастырев запомнит навсегда. Тем более, что в момент происшествия он не потерял сознание. В этот день житель Быкова решил помочь товарищу с ремонтом трактора. Но мужчину затянуло под технику, трактор стоял разутый без гусениц. Мужчина практически лишился руки. "По - дурости - как он сам говорит".  

С момента происшествия до операции прошло около 7 часов. Это связано с тем, что человек пострадал в отдаленном районе, в селе Быков Долинского района. К тому же травма была непростая, мужчина попал практически в двигатель трактора. Ушло большое количество времени, чтобы извлечь его оттуда, здесь на помощь пришли очевидцы, они помогли разобрать двигатель и выбраться пострадавшему.  

На этапе оказания помощи в Долинской ЦРБ хирурги оценили, что на их уровне не удалось бы провести такую операцию, поэтому экстренно была проведена конференция по телефону и принято решение о транспортировке больного в Сахалинскую областную клиническую больницу. Там его уже ждали врачи.

Иван Вдовин - врач анестезиолог-реаниматолог отделений общей реанимации сахалинской областной клинической больницы рассказывает: "Пациент поступил к нам, минуя приемный покой, сразу в экстренную операционную. Он был в крайне тяжелом нестабильном состоянии. В больнице оказался спустя 6-7 часов после получения травмы, с критической ишемией правой конечности".

Бригада хирургов в течение многих часов проводила операцию для спасения жизни пациента, сохраняли кровообращение, проводили костную реконструкцию.

"После тяжелой операции с массивной кровопотерей пациента перевели в отделение реанимации. В течение 13 суток состояние больного стабилизировали, из реанимации он был выписан в удовлетворительном состоянии. Сейчас пациент проходит раннюю реабилитацию, была повторная операция, возможно, предстоит еще серия оперативных вмешательств и длительное лечение - восстановление", - говорит Иван Вдовин. 

Врачи Олега Пастырева называют настоящим русским Ильей Муромцем. За все время его спасения из под трактора и транспортировки в лечебные учреждения он не потерял сознание и показал стальные нервы.

Вячеслав Пашин - заведующий отделением сосудистой хирургии сахалинской областной клинической больницы рассказал: "Когда к нам поступил больной, состояние его было крайне тяжелым. У него была повреждена правая рука, она была фрагментирована на 3 части и была нежизнеспособна из-за повреждения сосудов, которые кровоснабжали руку. Ситуация осложнялась тем, что было непонятно - на каком участке повреждены сосуды - рука была полностью травмирована. И первая, и вторая операции прошли успешно.  Теперь предстоят операции по восстановлению функций конечности".

"Чувствую себя очень хорошо. Если бы не рука, я бы уже дома был. 12 дней я лежал в реанимации. Вторую операцию сделали. Говорят, что руку сохранили. Аппарат Илизарова поставили. Спать неудобно, часто просыпаюсь ночью, переворачиваться неудобно (смеется). На пенсию не проживешь, поэтому хотелось бы вернуться на работу", - говорит Олег Пастырев. 

Олегу в этом году исполнится 51 год. Он работал в быковской шахте, а затем сел за баранку грузовой машины и устроился на карьер. Работает вахтами, помочь товарищу решил именно во время своего отдыха, который перешел в длительный больничный. 

"Я не первый раз в передряги попадаю. То машина сбивала, то в шахте мне руку ломало. Два аппарата Илизарова уже стояло, не везет мне, хотя, скорее, везет - на этот медицинский аппарат. Спасибо врачам за то, что сохранили мне руку. Я подумал, что мне ее оторвало",  - говорит пациент.

Медикам в работе помогает позитивный настрой Олега Пастырева - признаются врачи. Но и психологическая поддержка персонала в этом случае тоже сыграла свою роль.

"Есть такая поговорка - "реаниматолог без души - не реаниматолог". Поэтому мы настраиваем больного, общаемся на отвлеченные темы. Надеемся, что пациент доволен нашей терапией", - говорят медики.

О полной реабилитации медики смогут говорить только через год. Но они уверены - Пастырев, с его огромным желанием жить, сможет вернуться за руль. 

Для медиков этот случай - штатная ситуация. Реаниматологам потребовалось много сил, чтобы выходить пациента. Здесь всегда готовы к решению таких сложных ситуаций, к счастью, случаются они не часто. В 2013 году здесь уже помогли сохранить руку пациенту. 

 

Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 13:23 +14
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Artefakt
Написано сегодня, в 13:28
Не везёт? Зачем лезть в работающий двигатель?
Ответить
+3
karina62
Написано сегодня, в 13:28
вот умнички!!!!
Ответить
+6
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:34
Браво медикам!..а мужику скорейшего выздоровления!...и поскорее вернуться в работу!
Ответить
+10
serega81
Написано сегодня, в 13:41
Красавцы
мужик тоже оптимист!!!! Преклоняюсь перед докторами!!!!
Ответить
+7
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 13:44
Умнички! Аплодирую стоя Врачам с большой буквы!
Ответить
+7
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:45
МОЛОДЦЫ ВРАЧИ!
ну а пострадавшему поправки и голову включать при проведении таких работ, а двигатель отключать.
Ответить
+9
Olga_23
Написано сегодня, в 13:46
Вот молодцы!!!
Сложный штатный случай.
Очень люблю сериал "Склифосовский". Прочитав эту новость, сразу вспомнила о нем, прям, как в кино)
Скорейшего выздоровления Олегу!
Ответить
+3
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 13:55
Ошибка в фамилии, Вячеслав Семёнович Пашин, без "р" в середине.
Ответить
+1
Online
Ольга Буданова Online
Написано сегодня, в 13:57
Ankaiztanka, спасибо)
Ответить
+1
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 14:59
Ответить
0
Online
Ольга Буданова Online
Написано сегодня, в 15:00
Ankaiztanka, исправили
Ответить
+1
Ogonek
Написано сегодня, в 13:59
Молодцы медики!!!Читаю ..для медиков -это внештатная ситуация,для нас,простых обывателей-это кажется подвигом..
Ответить
+6
ИринаХ
Написано сегодня, в 14:00
ну что сказать, врачам
Ответить
+3
bai
Написано сегодня, в 14:08
Молодец мужик, и бог не без милости, а казак не без удачи !
Ответить
0
Vladis
Написано сегодня, в 14:23
МОЛОДЦЫ !!!!!!!! ДОКТОРА с большой буквы !!!!!
Ответить
+2
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 14:28
Я почему-то думала, что такое не делают у нас на Сахалине)
Ответить
+3
vladsakh
Написано сегодня, в 14:41
Респект !!!
Ответить
+1
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 14:45
Ажжж прослезилась
Ответить
0
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 15:37
Еще и правая
Скорейшего выздоровления дядечке!
Ответить
+2
багз-банни
Написано сегодня, в 16:18
врачам и скорейшего полного выздоровления пострадавшему!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сверток с марихуаной изъяли у жителя Горнозаводска
Сверток с марихуаной изъяли у жителя Горнозаводска
Юные дзюдоисты Южно-Сахалинска сразились в честь Дня защитника Отечества
Юные дзюдоисты Южно-Сахалинска сразились в честь Дня защитника Отечества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru