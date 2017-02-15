Перерубленную трактором руку пришили сахалинцу врачи областной больницы

2 февраля 2017 года Олег Пастырев запомнит навсегда. Тем более, что в момент происшествия он не потерял сознание. В этот день житель Быкова решил помочь товарищу с ремонтом трактора. Но мужчину затянуло под технику, трактор стоял разутый без гусениц. Мужчина практически лишился руки. "По - дурости - как он сам говорит".

С момента происшествия до операции прошло около 7 часов. Это связано с тем, что человек пострадал в отдаленном районе, в селе Быков Долинского района. К тому же травма была непростая, мужчина попал практически в двигатель трактора. Ушло большое количество времени, чтобы извлечь его оттуда, здесь на помощь пришли очевидцы, они помогли разобрать двигатель и выбраться пострадавшему.

На этапе оказания помощи в Долинской ЦРБ хирурги оценили, что на их уровне не удалось бы провести такую операцию, поэтому экстренно была проведена конференция по телефону и принято решение о транспортировке больного в Сахалинскую областную клиническую больницу. Там его уже ждали врачи.

Иван Вдовин - врач анестезиолог-реаниматолог отделений общей реанимации сахалинской областной клинической больницы рассказывает: "Пациент поступил к нам, минуя приемный покой, сразу в экстренную операционную. Он был в крайне тяжелом нестабильном состоянии. В больнице оказался спустя 6-7 часов после получения травмы, с критической ишемией правой конечности".

Бригада хирургов в течение многих часов проводила операцию для спасения жизни пациента, сохраняли кровообращение, проводили костную реконструкцию.

"После тяжелой операции с массивной кровопотерей пациента перевели в отделение реанимации. В течение 13 суток состояние больного стабилизировали, из реанимации он был выписан в удовлетворительном состоянии. Сейчас пациент проходит раннюю реабилитацию, была повторная операция, возможно, предстоит еще серия оперативных вмешательств и длительное лечение - восстановление", - говорит Иван Вдовин.

Врачи Олега Пастырева называют настоящим русским Ильей Муромцем. За все время его спасения из под трактора и транспортировки в лечебные учреждения он не потерял сознание и показал стальные нервы.

Вячеслав Пашин - заведующий отделением сосудистой хирургии сахалинской областной клинической больницы рассказал: "Когда к нам поступил больной, состояние его было крайне тяжелым. У него была повреждена правая рука, она была фрагментирована на 3 части и была нежизнеспособна из-за повреждения сосудов, которые кровоснабжали руку. Ситуация осложнялась тем, что было непонятно - на каком участке повреждены сосуды - рука была полностью травмирована. И первая, и вторая операции прошли успешно. Теперь предстоят операции по восстановлению функций конечности".

"Чувствую себя очень хорошо. Если бы не рука, я бы уже дома был. 12 дней я лежал в реанимации. Вторую операцию сделали. Говорят, что руку сохранили. Аппарат Илизарова поставили. Спать неудобно, часто просыпаюсь ночью, переворачиваться неудобно (смеется). На пенсию не проживешь, поэтому хотелось бы вернуться на работу", - говорит Олег Пастырев.

Олегу в этом году исполнится 51 год. Он работал в быковской шахте, а затем сел за баранку грузовой машины и устроился на карьер. Работает вахтами, помочь товарищу решил именно во время своего отдыха, который перешел в длительный больничный.

"Я не первый раз в передряги попадаю. То машина сбивала, то в шахте мне руку ломало. Два аппарата Илизарова уже стояло, не везет мне, хотя, скорее, везет - на этот медицинский аппарат. Спасибо врачам за то, что сохранили мне руку. Я подумал, что мне ее оторвало", - говорит пациент.

Медикам в работе помогает позитивный настрой Олега Пастырева - признаются врачи. Но и психологическая поддержка персонала в этом случае тоже сыграла свою роль.

"Есть такая поговорка - "реаниматолог без души - не реаниматолог". Поэтому мы настраиваем больного, общаемся на отвлеченные темы. Надеемся, что пациент доволен нашей терапией", - говорят медики.

О полной реабилитации медики смогут говорить только через год. Но они уверены - Пастырев, с его огромным желанием жить, сможет вернуться за руль.

Для медиков этот случай - штатная ситуация. Реаниматологам потребовалось много сил, чтобы выходить пациента. Здесь всегда готовы к решению таких сложных ситуаций, к счастью, случаются они не часто. В 2013 году здесь уже помогли сохранить руку пациенту.